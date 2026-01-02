Hrozí finančný otras aj chlad v láske. Speváčka Marcela Laiferová vidí v roku 2026 varovné signály

Foto: Instagram (marcelalaiferova)

Frederika Lyžičiar
Podľa Marcely Laiferovej prinesie rok 2026 viac rozumu ako emócií.

Rok 2026 má priniesť viac racionality, koncentrácie a realistického uvažovania, no zároveň aj zvýšené riziká v oblasti financií a medziľudských vzťahov.

Pre Topky odhalila slovenská speváčka, ale aj astrologička Marcela Laiferová, aký bude rok 2026 z astrologického pohľadu. Podľa jej slov sa mení vládnuca energia roka, čo sa prejaví v správaní ľudí, v ekonomickej oblasti aj v partnerských vzťahoch. Nadchádzajúce obdobie má ľudí viesť k väčšej zodpovednosti, k premysleným krokom a k opatrnosti pri zásadných rozhodnutiach.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa MARCELA LAIFEROVÁ (@marcelalaiferova)

Rok Merkúra prinesie realitu a potrebu sústredenia

„Viete, každý rok má svojho regenta. Teraz ešte stále sme v roku, kde vládne Venuša. Od budúceho roka to bude Merkúr. Merkúr je považovaný, alebo kvalifikovaný v astrológii ako planéta, ktorá má vplyv na rozhodovanie, na koncentráciu, na financie a na niečo reálne, na dohody,“ povedala na začiatok Laiferová.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa MARCELA LAIFEROVÁ (@marcelalaiferova)


Podľa Marcely Laiferovej sa práve vďaka tejto energii môže začať napĺňať to, čo doteraz zostávalo len na papieri. „Z tejto strany by sa zdalo, že tie dohody by sa mohli začať plniť. Hej? Vieme, o čom hovoríme.“

Finančný svet v ohrození: Riziko je vysoké

