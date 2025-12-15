Má 7 % a pochádza od známej režisérky: Česká komédia je podľa ľudí takmer najhorším filmom roka

Ako sme vás už informovali, príbeh sleduje štyridsaťročnú Kláru, ktorá miluje nakupovanie. Jej najobľúbenejším slovom je „výpredaj“. Konzumom je posadnutá natoľko, že si ani nevšimne, že jej manžel si našiel mladšiu milenku. Napokon tak zostane bez manžela aj bez jeho peňazí. Je preto nútená nájsť si novú prácu, nového muža – no predovšetkým objaviť samu seba.
Premiéra filmu Denník šopaholičky, pod ktorý sa podpísala česká režisérka Eva Toulová, sa uskutočnila 11. decembra. Snímka je aktuálne dostupná aj v slovenských kinách.
Už z popisu filmu je zrejmé, že nepôjde o nového Oppenheimera a nebude to ani tretia časť Duny. Fakt, že Toulová sa momentálne nachádza na štvrtom mieste v rebríčku s názvom „Režiséri, od ktorých nechcem vidieť žiadny ďalší film“, možno vnímať len ako ďalší varovný signál.
Nie je však jednoznačný – v rovnakom zozname sa totiž nachádza aj viacero kriticky vysoko hodnotených tvorcov vrátane Woodyho Allena, Wesa Andersona či dokonca milovaného Juraja Jakubiska.
Nahlásiť chybu v článku