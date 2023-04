Lukratívna destinácia rozdáva letenky zadarmo: Jednu môžete získať aj vy, stačí splniť túto podmienku

Hongkong sa stále nedokázal naplno zotaviť z pandemického úbytku turistov, pričom stále vymýšľa triky, ako nalákať návštevníkov a pomôcť tamojšiemu turizmu postaviť sa na nohy. Teraz je opäť v ponuke bezplatná letenka, ktorá sa pokojne môže ujsť aj vám, píše Timeout.

O tom, že Hongkong potrebuje po striktných obmedzeniach spôsobených pandémiou koronavírusu obnoviť svoj turizmus, sme písali ešte v októbri 2022. Vtedy sa tamojšie úrady spoliehali na to, že spustia internetové prihlasovanie o 500-tisíc leteniek, pričom pravidlá prihlasovania boli, dá sa povedať, úplne voľné.

Teraz je síce v hre opäť rovnaký počet spiatočných leteniek, no pravidlá sú nastavené podľa jednotlivých regiónov. Keďže Hongkongu nejde len o to, aby pritiahol zahraničných turistov tam, ale tiež o to, aby sa rezidenti opäť odhodlali viac cestovať, prvú vlnu leteniek (približne 80-tisíc) nechávajú pre domácich, respektíve pre región juhovýchodnej Ázie.

K dispozícii sú aj ďalšie zľavy

Európania, vrátane Slovákov, si teda musia počkať do 1. mája, kedy sa spustí ďalšie prihlasovanie na voľné letenky. Na webstránke stačí počkať do začiatku nového mesiaca a následne sa môžete zaregistrovať aj vy. Komu by však bol bezplatný presun do a z Hongkongu málo, tamojšie turistické kancelárie predstavili aj viaceré akcie na atrakcie, o ktorých sa viac dozviete na ich oficiálnom webe Discover Hongkong.

Jedinou podmienkou, ktorú tak ľudia z Európy musia splniť, je počkať na druhú vlnu a dúfať, že vyžrebujú práve vás. Má to však háčik. Keďže počet leteniek už bude o čosi nižší, mierne to znižuje šancu na úspech. Ak by sa to však vydarilo, ušetrili by ste stovky, ak nie tisícky eur na letenke do krajiny tohto čínskeho, no vo veľkej miere autonómneho ázijského tigra.