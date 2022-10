Hongkong chce oživiť svoj turizmus: Rozdáva 500-tisíc leteniek zadarmo, jednu môžete získať aj vy

Hongkong sa pred pandémiou koronavírusu tešil obrovskej návštevnosti zahraničných turistov, pričom počas najhoršieho obdobia opatrení a karantény padol počet návštevníkov takmer na nulu. Čínska administratívna oblasť teraz plánuje podporiť turizmus aj tým, že ľuďom rozdá stovky tisíc leteniek, píše CNN Travel.

Ako píše Statista, Hongkong navštívilo v roku 2019 až 56 miliónov zahraničných turistov. Po vypuknutí pandémie koronavírusu a tvrdom sprísnení cestovateľských pravidiel sa toto číslo rapídne zmenilo. Pre porovnanie, v roku 2021 sa počet návštevníkov nedostal ani nad 91-tisíc ľudí.

Hongkong je moderná osobitná autonómna oblasť Číny, ktorej súčasťou je len od roku 1997. V Číne fungujú len dve podobné oblasti- Hongkong a Macao. Ide o územia, ktoré sú čínske, no zachovávajú si vysokú mieru autonómie, ekonomických zákonov a ostatných práv, ktoré sa líšia od klasických čínskych.

Na území 1 104 kilometrov štvorcových žije približne 7,3 milióna obyvateľov. Ekonomicky je Hongkong považovaný za mladého ázijského tigra, keďže zahraničný obchod a technologický progres z neho robia veľmi dynamicky sa rozvíjajúce územie.

Po dlhej dobe upustili od opatrení

Keď sa na prelome rokov 2019 a 2020 po svete rozmohol koronavírus, ohniskom nákazy bola práve Čína. Hongkong tak okamžite prešiel do veľmi tvrdej a prísnej bubliny, ktorej pravidlá sa dodržiavali na najvyššej bezpečnostnej úrovni. Problém s pohybom po tejto oblasti mali aj rezidenti, nie to prípadní turisti, ktorí by mohli ohroziť ostatných ľudí.

Pôvodná karanténa pre turistov trvala až 21 dní, pričom ľudia si ju museli hradiť na vlastné náklady. Ešte aj v roku 2022 platila v Hongkongu 7-dňová karanténa, ktorú museli turisti absolvovať bez výnimiek. Neskôr sa skrátila na tri dni, pričom 26. septembra sa zrušila úplne. Od tohto dňa sa enormne zvýšil záujem o lietanie do tejto destinácie, na čo museli zareagovať aj príslušné organizácie a úrady, ktoré sa venujú turizmu.

Plán rozdávať letenky, ktorým podporia turizmus, ale aj jednotlivé spoločnosti, sa zrodil ešte v roku 2020. Letiskový úrad odkúpil až 500 000 leteniek v hodnote 254,8 milióna dolárov, ktoré budú postupne rozdávať domácim, ale aj zahraničným turistom.

„Nákup slúži na to, aby sa do leteckých spoločností vopred vložila likvidita, zatiaľ čo letenky budú rozdané globálnym návštevníkom a obyvateľom Hongkongu v rámci kampane na obnovu trhu,“ cituje CNN Travel slová hovorcu letiskového úradu v Hongkongu.

Do „boja“ o bezplatné letenky do Hongkongu sa môžete prihlásiť aj vy, pričom úrad zdôraznil, že čoskoro bude vytvorená virtuálna čakáreň na prihlasovanie, ktorej spustenie ešte podlieha dohodám s konkrétnymi leteckými spoločnosťami.

Stále platí viacero pandemických opatrení

Aj keď sa karanténa zrušila, vstup do Hongkongu je stále mierne obmedzený. Cestujúci zo zahraničia potrebujú pred letom predložiť doklad o plnom zaočkovaní, negatívny PCR test, na letisku vykonať antigénový test a následne podstúpiť trojdňovú „sebakontrolu“, ktorej súčasťou je zákaz jesť v reštauráciách. Navyše, po príchode majú turisti povinnosť absolvovať každý deň rýchlotest a v rozmedzí dvoch dní aj PCR test.