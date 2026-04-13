Ľudia v slovenskom meste sa môžu začať tešiť: Dostanú nové kino, stáť bude desiatky tisíc

Partizánske. Foto: Mutichou, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Roland Brožkovič
TASR
Mesto získalo na projekt zdroje vo výške 45 000 eur.

Mestské panoramatické 3D kino v Partizánskom čaká modernizácia. Na obnovu techniky získala samospráva prostriedky vo výške 45 000 eur z Audiovizuálneho fondu (AVF), ďalšie financie na tento účel dá zo svojho rozpočtu. Informoval o tom primátor Jozef Božik.

„Projekt má ambíciu nahradiť aktuálne využívanú projekčnú techniku mestského kina modernejším, ekologickejším a zároveň ekonomicky výhodnejším typom,“ priblížila radnica. Božik spomenul, že digitálna technika, ktorú kino v súčasnosti využíva, zabezpečilo mesto ešte v roku 2011 a bola uspôsobená na to, aby tam mohli premietať 3D filmy. „Keďže technológie idú míľovými krokmi dopredu, je nutná ďalšia redigitalizácia,“ podotkol.

Mesto podľa neho získalo na projekt mimorozpočtové zdroje vo výške 45 000 eur, ďalšie pridá zo svojho rozpočtu. „Pevne verím, že celý proces modernizácie bude rýchlo a efektívne zrealizovaný tak, aby kino mohlo opäť slúžiť aj v tomto kalendárnom roku pre všetkých divákov a bolo minimálne tak dobré a kvalitné, ako bolo tomu doteraz,“ skonštatoval.

Súčasná technika je na konci životnosti

Súčasná technika v kine je aktuálne na konci svojej životnosti a bezporuchovej prevádzky. „Zámerom projektu je nahradenie lampového projektora za laserový typ, čo zabezpečí nielen skvalitnenie vizuálneho zážitku pre diváka, ale aj výrazné zníženie prevádzkových nákladov spotreby elektrickej energie vo výške viac ako 50 percent,“ ozrejmila samospráva.

Foto: partizanske.sk

Ďalším projektom je výmena projekčného plátna za nové s vyšším koeficientom odrazivosti a ďalšieho technického vybavenia, v rámci ktorého radnica plánuje zabezpečiť nový zvukový procesor, počítačové pracovisko pre obsluhu a vzdialenú správu a ďalšie technické náležitosti, ktoré taktiež súvisia s výmenou projektora.

Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie od AVF zobrali na vedomie mestskí poslanci na svojom marcovom rokovaní, zároveň schválili spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške 101 467 eur, sumu do rozpočtu zaradí mesto z rezervného fondu po schválení záverečného účtu.

Samospráva rovnako pristúpila k rekonštrukcii toaliet v priestoroch kina. „Rekonštruujú sa mužské toalety, ženské toalety a po prvý raz v histórii 45-ročného kina tu budú aj toalety pre imobilných občanov,“ spresnil Božik. Na rekonštrukciu hygienických zariadení podľa neho vyčlenili peniaze z mestského rozpočtu, hodnota investície prevyšuje 80 000 eur.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Dojímavé video slovenskej rodiny sa stalo hitom internetu: Nádherné gesto synov si získalo Slovákov

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac