Ľudia splašene habali z regálov: Známy reťazec zlacnil cukor o polovicu, pred obchodom stáli v rade ešte v tme

Obrovská zľava na cukor v obchodnom reťazci Kaufland v Českej republike vyvolala nečakaný ošiaľ. Na internete sa objavilo video, ktoré zachytáva desiatky ľudí, ako ešte pred východom slnka stoja v rade pred predajňou – len aby si stihli kúpiť lacnejší cukor.
Cukor za polovicu? Pre niekoho obyčajná akcia, pre iných dôvod nastaviť si budík skôr. Český Kaufland spustil zľavu, ktorá rozvírila nákupné vášne naprieč krajinou a na internete sa hneď objavilo video, ako ľudia ešte za tmy stoja v rade. Informoval web TN.cz.
Den D: vylodění v Normandii, pláž Ohama… pic.twitter.com/QI45lebSYa
— Barbora Mercury 🇨🇿✌️🇪🇺 (@MercuryBarbora) October 16, 2025
Zábery vznikli o 7:10 ráno pred jednou z predajní Kauflandu. V rade stáli desiatky ľudí pripravení bojovať o sladkú korisť. Z pôvodných 17,90 Kč (0,74 eura) klesla cena na 9,90 Kč (0,41 eura). Ale pozor, len do 17. októbra alebo do vypredania zásob. Podľa záberov sa však k lacnému cukru pravdepodobne už nedostanete.
