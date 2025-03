Ľudia sa ostro obuli do Jasminy Alagič. Podľa nich týmto skrášľujúcim zákrokom šliapla vedľa, venovali jej drsné slová

Moderátorka šou Vezmeš si ma? je prirodzene krásna žena s balkánskym pôvodom. Rovnako ako iné ženy, aj ona podľahla čaru skrášľovania a sem-tam si zájde do salónu krásy, kde sa o ňu postarajú profesionáli. Aj tentokrát sa rozhodla podčiarknuť svoju krásu procedúrou v klinike u svojej obľúbenej doktorky, ku ktorej pravidelne chodieva. A hoci na tom nie je nič nezvyčajné, niektorí ľudia ju na sociálnej sieti zvozili pod čiernu zem. Podľa nich totiž urobila chybu.

V dnešnom svete už nie je výnimočné, ak sa žena rozhodne, že sa trochu rozmazná a dopraje si to najlepšie pre seba. Nežnejšie pohlavie sa najviac odreaguje pri nejakom skrášľujúcom zákroku, ktorý žene zároveň dodá sebavedomie. Nemusí ísť o rapídnu zmenu na tvári či tele, no hneď sa cíti o poznanie lepšie a pohľad do zrkadla je odrazu krajší. Aj preto kroky Jasminy Alagič, ktorá vychováva synčeka Sanela s Rytmusom, smerovali do jednej z najznámejších kliník na Slovensku.

Akú procedúru podstúpila?

„Neviem, či to poznáte, taký ten pocit, že ste celí pokrčení. Tak presne to som mala. Pani doktorke som povedala, že moja pleť je unavená, šedá a mdlá, že by jej prospel nejaký nový impulz, a tak som vyrazila do Pezinku,“ priznala moderátorka na Instagrame vo zverejnenom videu. Ako ďalej naznačila, často sa zvykne smiať a robiť rôzne grimasy, čo jej však spôsobuje vrásky na tvári.

Video zachytáva zábery, na ktorých sa Jasmina rozpráva s pani doktorkou, ktorá vysvetľuje, čo jej bude robiť s pleťou. Následne ležala na lehátku, kde sa jej ujali odborné ruky. Moderátorka sa totiž rozhodla pre botox, ktorý jej mal zjemniť vrásky. Doktorka jej párkrát pichla injekciu do oblasti čela, medzi očami, v okolí očí, a tiež po stranách tváre. Jasmina tak trochu dopomohla matke prírode a absolvovala jemnú korekciu tváre.

Ide vraj o škodlivú vec