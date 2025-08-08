Ľudia o tom nevedia, no je extrémne dôležitý: Na Slovensku sa podarilo ochrániť posledné útočisko kľúčového živočícha

Foto: Facebook/SOS/BirdLife Slovensko

Lucia Mužlová
SITA
V hniezdnej sezóne bolo pozorovaných až osem hniezdiacich sliepok a viacero mláďat.

Odborníci hlásia úspešnú hniezdnu sezónu dropa veľkého (Otis tarda), najťažšieho lietajúceho vtáka Európy, ktorého posledným útočiskom na Slovensku je Chránené vtáčie územie Sysľovské polia pri Bratislave.

Ako informovala Adriana Cíbik Hološková zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko, v hniezdnej sezóne bolo pozorovaných až osem hniezdiacich sliepok a viacero mláďat, čo je jeden z najlepších výsledkov za posledné desaťročia.

Veľký úspech, pomohli aj poľnohospodári

K úspechu prispela obnova vhodných biotopov vďaka projektu LIFE Steppe on border a aktivitám miestnych poľnohospodárov. Na desiatkach hektárov vznikli biopásy, úhory a porasty lucerny, ktoré poskytujú dropom pokojné miesta na hniezdenie, úkryt pred predátormi a dostatok potravy.

Foto: Pexels

„Biopásy sú ako oázy v intenzívne využívanej krajine. Vytvárajú pokojné prostredie, kde môžu sliepky dropa nerušene hniezdiť a vyvádzať mláďatá,“ uviedol Ján Kaľavský zo Štátnej ochrany prírody. Úspešné hniezdenie dropov je dôkazom, že cielené ekologické opatrenia v poľnohospodárstve fungujú.

„Keď krajinu prispôsobíme potrebám ohrozených druhov, dokážeme im výrazne pomôcť. Jedince sa dokážu relatívne rýchlo vrátiť aj na miesta, kde ich osud vyzeral už definitívne spečatený,“ doplnila Adriana Cíbik Hološková.

V roku 2025 bolo v prihraničnej oblasti Slovenska, Rakúska a Maďarska zaznamenaných rekordných 728 zimujúcich dropov, z toho 612 v CHVÚ Sysľovské polia. Odborníci chcú v spolupráci s partnermi biotopy ďalej rozširovať, nielen pre dropa, ale aj pre ďalšie ohrozené druhy.

