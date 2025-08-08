Zima je preč, teplomery sa zbláznia: Piatok a víkend prinesú spaľujúce slnko a dusné večery, takto vysoko pôjdu teploty

Ilustračná foto: TASR/ František Iván,Martin Baumann

Nina Malovcová
Teploty vystúpia až do +32 °C, prúdi k nám ešte teplejší vzduch.

Leto sa opäť ukazuje v plnej sile. Pred nami je piatok a víkendové dni, počas ktorých by ste dáždnik rozhodne potrebovať nemali. Naopak, pripraviť by ste si mali opaľovací krém, slnečné okuliare a dostatok vody. Na Slovensko totiž dorazí vlna ešte teplejšieho vzduchu, ktorý prinesie jasnú oblohu a vysoké teploty.

Zdrojom informácií je portál iMeteo, podľa ktorého bude počasie ovplyvňované tlakovou výšou presúvajúcou sa nad juhovýchodnú Európu. Zo zadnej strany tlakovej výše k nám začne prúdiť ešte teplejší vzduch od juhozápadu.

Teploty budú stúpať najmä popoludní

Deň sa začne prevažne jasným počasím. Ojedinele sa síce môže vyskytnúť ranná hmla, no tá sa rýchlo rozplynie. Následne bude obloha na väčšine územia Slovenska jasná až polojasná bez významnej oblačnosti.

Zásluhou prílevu teplejšieho vzduchu sa teploty počas piatka vyšplhajú na 27 až 32 °C, pričom najteplejšie bude na juhu a západe. Chladnejšie počasie sa udrží len v severných regiónoch. Na Orave, Kysuciach, Liptove a Hornom Spiši bude maximálna teplota približne 25 °C. Na horách vo výške 1 500 metrov nad morom sa očakáva teplota až 18 °C. V porovnaní so štvrtkom ide o výrazný nárast.

Vietor bude slabý, zrážky nehrozia

Pocitové teploty dnes budú zodpovedať realite, keďže vietor bude prevažne južný až juhozápadný s rýchlosťou do 6 metrov za sekundu. Ráno a večer bude bezvetrie alebo len veľmi slabé prúdenie. Počas celého dňa neočakávame žiadne zrážky. Suché a slnečné počasie vydrží na celom území Slovenska.

Foto: TASR – Pavol Zachar

Podmienky budú ideálne na dovolenku, turistiku, kúpanie či pikniky. Netreba však zabúdať na opatrnosť. UV index bude opäť vysoký, preto je nevyhnutné chrániť sa opaľovacím krémom, pokrývkou hlavy a dodržiavať pitný režim.

Víkend prinesie vrchol horúčav, ojedinele aj búrky

Aj víkend sa ponesie v znamení horúceho a letného počasia. Do našej oblasti bude aj naďalej prúdiť veľmi teplý vzduch od juhozápadu. Výraznejšie ochladenie zatiaľ nehrozí, no búrky sa v niektorých oblastiach môžu vyskytnúť najmä popoludní.

Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu bude nad strednou Európou prechodne slabnúť oblasť vyššieho tlaku, pričom od západu sa bude približovať studený front. Pred jeho príchodom vyvrcholí prílev teplého vzduchu.

Sobota bude horúca a prevažne slnečná

Sobota prinesie jasnú až malú oblačnosť. V noci a ráno sa môže ojedinele objaviť hmla, ktorá sa však počas dopoludnia rozplynie. V priebehu dňa sa môže miestami, najmä na severe, vytvoriť prechodne zväčšená oblačnosť s ojedinelými prehánkami či búrkami.

Foto: TASR – Miroslav Košírer

Denné teploty sa vyšplhajú na 30 až 35 °C, v severných regiónoch ako Orava či podtatranská oblasť bude o niečo chladnejšie, okolo 28 °C. V noci sa ochladí na 13 až 18 °C, v údoliach môže teplota klesnúť až na 7 °C. Vietor bude prevažne slabý.

V nedeľu môže byť ešte teplejšie

Aj nedeľa sa začne prevažne malou oblačnosťou. Počas dňa sa však najmä na severe a východe môže oblačnosť dočasne zväčšiť a ojedinele sa vyskytnú prehánky či búrky. Teploty budú veľmi vysoké, v najteplejších oblastiach až do 36 °C.

Sever a severovýchod Slovenska zaznamenajú o niečo nižšie hodnoty, okolo 29 °C. Nočné minimá sa budú pohybovať medzi 15 až 20 °C, v údoliach môže byť miestami okolo 13 °C. Postupne sa očakáva mierny severozápadný vietor s rýchlosťou do 7 metrov za sekundu.

