Ľudia ani nevedia, že robia chybu: Ak si nabíjate mobil týmto spôsobom, určite s tým prestaňte

Foto: Unsplash

Lucia Mužlová
TASR
Tentoraz s odporúčaniami prichádzajú hasiči.

Nabíjanie mobilu pod vankúšom alebo na posteli môže spôsobiť riziko požiaru. Upozorňujú na to trnavskí krajskí hasiči na sociálnej sieti. Ľuďom odporúčajú, aby sa vyhli aj nabíjaniu telefónu počas noci.

Ako hasiči vysvetľujú, telefón sa pri nabíjaní prehrieva, vankúš a posteľ bránia odvádzaniu tepla, môže dôjsť k prehriatiu batérie a k vzniku požiaru. V noci si ľudia zároveň problém nemusia všimnúť včas. „Stačí malá nepozornosť a následky môžu byť vážne, najmä počas spánku,“ upozorňujú hasiči.

Ľuďom preto radia, aby mobil nabíjali cez deň, umiestnili ho na pevný, nehorľavý povrch, používali originálne nabíjačky a nenechávali zariadenie prikryté. „Myslite na bezpečnosť, aj malé riziko môže spôsobiť veľký problém,“ dodali hasiči.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac