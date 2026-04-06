Veľkonočný raj pre baktérie: Hygienička prehovorila o najčastejších chybách, robíte ich aj vy

Foto: archív Josefíny Adžič/ Unsplash

Petra Sušaninová
K Veľkej noci neodmysliteľne patria aj vajíčka a dobroty z nich.

Kraslice, varené vajíčka, zákusky či hrudka. Spotreba vajec je na Veľkú noc v mnohých domácnostiach obrovská. Viete však, ako s nimi manipulovať tak, aby ste neohrozil seba alebo iných? Hygienička Mgr. Bc. Josefína Adžič nám vo „vajíčkovom špeciáli“ prezradila všetko dôležité, čo by ste mali o vajíčkach vedieť.

Umývať či neumývať?

„Veľká noc je spojená s tradíciami, ktoré majú svoje pevné miesto v každej domácnosti. Šibačka, sladkosti, rodinné stretnutia… a predovšetkým vajíčka vo všetkých možných podobách. Maľované, varené, zdobené, darované. Na prvý pohľad ide o nevinnú a krásnu tradíciu. Pri bližšom pohľade však zistíme, že práve vajcia patria medzi potraviny, ktoré si zaslúžia zvýšenú pozornosť z hľadiska hygieny,“ vysvetľuje hygienička Mgr. Bc. Josefína Adžič.

Dodáva, že nejde o strašenie, ale o realitu. „Vajcia sú totiž prirodzene citlivou potravinou a pri nesprávnom zaobchádzaní môžu predstavovať mikrobiologické riziko. Dobrá správa je, že väčšine problémov sa dá veľmi jednoducho predísť, stačí vedieť, na čo si dať pozor.“

Jednou z vecí, na ktorú by sme si mali dávať pozor, je podľa slov Mgr. Bc. Adžič škrupina. „Škrupina nie je len mechanická ochrana. Je pokrytá tenkou ochrannou vrstvou, tzv. kutikulou, ktorá bráni prenikaniu mikroorganizmov dovnútra. Tento prirodzený „štít“ však nie je nezničiteľný.“

Foto: Unsplash

Sem vajíčka nepatria

Len čo dôjde k jeho narušeniu, napríklad nevhodným umývaním, prasklinou alebo dlhodobým pôsobením vlhkosti a tepla, jeho ochranná funkcia sa znižuje. A práve v takých chvíľach môžu baktérie, napríklad rodu Salmonella, preniknúť dovnútra vajca.

“Mimoriadne dôležité je aj to, ako vajíčka uskladňujete. „Správne skladovanie vajec je často podceňované, pritom práve tu sa začína bezpečnosť celej veľkonočnej „vaječnej misie“. Typický scenár – vajcia ležia na kuchynskej linke, pretože „sa budú čoskoro variť“. Realita je však taká, že si baktérie medzitým dávajú malú oslavu.“

Odborníčka zdôrazňuje, že vhodné nie je ani odkladanie vajec do dverí chladničky, kde dochádza k častým teplotným výkyvom. „A potom je tu obľúbené umývanie vajec hneď po nákupe, čo síce pôsobí hygienicky, ale v skutočnosti dochádza k odstráneniu ochrannej vrstvy kutikuly a zvyšuje sa riziko kontaminácie,“ dozvedáme sa.

Foto: Unsplash

Ako ich správne uvariť?

„Správny postup je pritom jednoduchý. Vajcia skladujte v chladničke pri stabilnej teplote – ideálne medzi 5 až 8 °C, ak ich skladujete v špajze, tak pri teplote, ktorá by nemala presiahnuť 18 °C, a umývajte ich až tesne pred použitím,“ vysvetľuje hygienička.

Vajíčka ste možno už aj vy varili tisíckrát a pripadá vám to ako banálny úkon. Ide však o kľúčový krok. „Nedostatočná tepelná úprava môže umožniť prežitie nežiaducich mikroorganizmov. Na veľkonočné účely je vhodné voliť vajcia uvarené natvrdo, teda s dobou varu minimálne 10 minút. Tento čas zabezpečí, že bielok aj žĺtok dosiahnu dostatočnú teplotu na elimináciu väčšiny patogénov,“ zisťujeme.

Hygienička prízvukuje, že rovnako dôležité je aj následné rýchle schladenie. „Vajcia by mali byť po uvarení čo najskôr ochladené studenou vodou. Tento krok nielen zastaví proces varenia, ale zároveň obmedzuje podmienky pre množenie baktérií. Rýchle schladenie nie je len kuchársky trik, aby sa vajcia lepšie lúpali, ale aj hygienický základ.“

Foto: Pexels

Raj pre baktérie

