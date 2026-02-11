Lucid ukázala dcérku s tortou: Fanúšikovia jej vytkli vzhľad malej oslávenkyne, vizážistka zareagovala

Desiaty február sa pre známu vizážistku stal dňom, ktorý navždy zmenil jej život. Narodeniny dcéry sú pre ňu každoročne pripomienkou lásky, vďačnosti aj spoločných chvíľ, ktoré plynú rýchlejšie, než by si priala.
Lucia Sládečková, známa aj pod menom Lucid, patrí medzi najvýraznejšie osobnosti slovenského beauty sveta. Ako talentovaná makeup artistka si vybudovala meno doma aj v zahraničí a dnes patrí k sledovaným tváram aj na sociálnych sieťach, kde s fanúšikmi zdieľa nielen pracovné momenty, ale aj kúsky zo svojho súkromia.
Predovšetkým je však mamou malej Lýdie, na ktorú je od jej narodenia sama, no aj náročné obdobia zvládala vďaka opore svojej mamy. O to väčší význam pre ňu majú spoločné spomienky, ku ktorým sa tentoraz vrátila prostredníctvom narodeninových fotografií svojej dcéry – od prvých dní až po súčasnosť. Pripojila k nim aj emotívny odkaz plný lásky a vďačnosti, v ktorom sa obzrela za rokmi materstva.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Dojímavé vyznanie mamy
Lucid priznala, že deň narodenia jej dcéry patrí medzi najdôležitejšie momenty jej života. „10.02.2017 sa všetko zmenilo. Sú to tie najmilšie roky môjho života. Ďakujem, že sme zdravé, spolu, v láske, v našom humore, zaspávaní, v zobúdzaní sa, cestovaní, zdieľaní našich pocitov… učíš ma spomaliť, inak premýšľať, vraciaš ma do detstva. Ďakujem, že si moja Lýdia“ napísala s vďačnosťou, že môže byť jej mamou.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Na fotografii malá oslávenkyňa pózuje v nežných pastelových farbách s výraznými pierkovými rukávmi a pred sebou má narodeninovú tortu v tvare srdca. Tá je ladená do ružovo‑čiernej kombinácie, doplnená mašľami aj nápisom s jej menom.
Nahlásiť chybu v článku