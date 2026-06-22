5 strihov pre vlnité vlasy, ktoré im dodajú tvar: Vyzerajú dobre aj bez zdĺhavého stylingu

Nájsť účes, ktorý bude vlnitým vlasom lichotiť aj po bežnom umytí doma, býva niekedy náročnejšie, než sa zdá. Správny strih však dokáže podporiť prirodzený pohyb vlasov, ubrať im zbytočnú ťažobu a uľahčiť každodennú úpravu.
Ako píše magazín Cosmopolitan, vlnité vlasy často vyzerajú po návšteve salónu dokonale, no po umytí a prirodzenom vysušení doma už nemusia mať rovnaký objem, pružnosť ani tvar. Práve preto je dôležité vybrať si strih, ktorý nebude fungovať iba po profesionálnom vyfúkaní, ale aj v bežný deň, keď na úpravu vlasov nie je veľa času.
Vlnité vlasy majú svoje špecifiká. Nie sú úplne rovné, no zároveň sa nesprávajú ako kučery. Niekedy potrebujú odľahčiť, inokedy skôr jasnejší tvar alebo vrstvy, ktoré im dodajú pohyb. Veľkú rolu zohráva aj hustota vlasov, ich dĺžka, spôsob sušenia a to, či ich žena najčastejšie nosí rozpustené, zopnuté alebo upravené pomocou tepla.
Vlnité vlasy potrebujú hydratáciu aj pokoj pri schnutí
Úprava vlnitých vlasov sa nezačína až kulmou alebo fénom. Veľmi dôležité je, čo sa s nimi deje hneď po umytí. Celebritný kaderník Marc Ballance upozorňuje, že vlny často potrebujú najmä vlhkosť a jemný styling, ktorý ich nezaťaží. „Pri vlnitých vlasoch takmer vždy siaham po hydratačnom kréme alebo ľahkom stylingovom kréme,“ hovorí Marc.
„Vlnité vlasy bývajú prirodzene suchšie najmä v stredných dĺžkach a na končekoch. Hydratácia pomáha zvýrazniť tvar vĺn a zmierniť krepovatenie.“ Podľa neho je podstatné nanášať prípravky vtedy, keď sú vlasy ešte naozaj mokré. Vtedy sa vlny ľahšie vytvarujú a výsledok pôsobí prirodzenejšie.
„Produkty nanášajte na úplne mokré vlasy, vlny jemne pomačkajte alebo vytvarujte podľa toho, ako ich chcete nosiť, a potom ich nechajte v pokoji uschnúť,“ vysvetľuje. Pripomína tiež, že vlasov by sme sa počas schnutia nemali zbytočne dotýkať. „Neustále dotýkanie sa vlasov môže narušiť prirodzený tvar vĺn a zbytočne podporiť krepovatenie.“
Pomôcť môže aj jemné dotvarovanie pomocou kulmy alebo stylingovej tyče. Nemusí ísť o dokonalé kučery, skôr o pár jemných vĺn v stredných dĺžkach a na koncoch, ktoré podporia prirodzený tvar vlasov.
Vrstvy okolo tváre oživia účes
Vrstvy okolo tváre patria pri vlnitých vlasoch medzi najvďačnejšie riešenia. Účes vďaka nim nepôsobí ťažko, vlasy po uschnutí získajú viac pohybu a tvár pekne vynikne. Hodí sa to najmä vtedy, keď nechcete ráno tráviť dlhý čas stylingom, no stále chcete, aby vlasy vyzerali upravene. „Ak túžite po účese, ktorý stačí umyť a nechať prirodzene uschnúť, jemné vrstvy okolo tváre môžu fungovať naozaj krásne,“ hovorí Marc.
„Podporujú pohyb okolo tváre, prepájajú kratšie pramene s dlhšími dĺžkami a často spôsobia, že vlasy pôsobia dlhšie a upravenejšie.“ Tento typ strihu pristane aj ženám, ktoré uvažujú nad dlhšou ofinou rozdelenou do strán.
Pri vlnitých vlasoch však netreba vrstviť bez premyslenia celé dĺžky. Dôležitejšie je zamerať sa na miesta, kde vlasy prirodzene padajú a ako ich žena najčastejšie nosí. „Cieľom nie je nevyhnutne vrstviť celé vlasy, ale umiestniť vrstvy strategicky podľa toho, ako ich najčastejšie nosíte,“ prezrádza kaderník.
Neviditeľné vrstvy vlasy odľahčia
Pri hustejších vlnitých vlasoch býva problémom najmä vnútorná ťažoba. Vlasy sa môžu pri korienkoch sploštiť, konce pôsobia ťažko a vlny sa nevytvoria tak pekne, ako by mohli. V takom prípade pomáhajú neviditeľné vrstvy.
„Keď chcete nechať vyniknúť svoje prirodzené vlny a dopriať im uvoľnený, letný vzhľad, siahol by som po strihu, ktorý vlasy zvnútra odľahčí. Neviditeľné vrstvy umožnia vlasom voľnejší pohyb,“ vysvetľuje Marc.
Ich výhodou je, že na prvý pohľad nepôsobia ako výrazné schody. Strih zostáva mäkký, prirodzený a vlasom dodá priestor, aby sa vlnili ľahšie. Hodí sa pre ženy, ktoré chcú objem a pohyb, no nechcú viditeľne rozstrihané dĺžky.
Bob dá vlnám pekný tvar
Bob patrí medzi účesy, ktoré sa pravidelne vracajú, no pri vlnitých vlasoch veľmi záleží na strihu. Príliš ťažká a úplne rovná verzia môže vlasom ubrať pohyb, kým jemne prestrihaný bob im dodá ľahkosť a prirodzenejší tvar. „Bob s jemným prestrihaním dokáže podporiť prirodzený pohyb vlasov a vlny vďaka nemu pôsobia výraznejšie,“ hovorí Marc.
Strih sa dá prispôsobiť rôznym typom tváre aj hustote vlasov. Môže mať tvar písmena A, jemné vrstvy alebo postupné odľahčenie. Výsledkom je účes, ktorý vyzerá sviežo, no nepôsobí príliš uhladene ani prísne.
Strih po hrudník je zlatá stredná cesta
Nie každá žena má chuť na výraznú zmenu. Dĺžka približne po hrudník je preto príjemným kompromisom pre tie, ktoré chcú účes trochu osviežiť, no nechcú prísť o dlhšie vlasy. Stále sa dajú pohodlne zopnúť, upraviť aj nechať voľne rozpustené.
Pri vlnitých vlasoch pôsobí takýto strih veľmi nenútene. Vlny vďaka nemu lepšie vyniknú, vlasy získajú pohyb a úprava nemusí zabrať veľa času. Často stačí nechať ich prirodzene vyschnúť alebo jemne dotvarovať pár prameňov.
Taliansky bob pristane kratším vlasom
Ženy, ktoré majú rady kratšie vlasy a uhladenejší efekt, môžu siahnuť po talianskom bobe. Ide o strih v jednej dĺžke, ktorý pôsobí elegantne, no pri vlnitých vlasoch stále necháva priestor prirodzenému pohybu.
„Ak preferujete uhladenejší vzhľad, pri kratších vlasoch by som odporúčal strih v jednej dĺžke,“ hovorí Marc. Taliansky bob má rovnejší tvar a o niečo dlhšie konce, vďaka čomu vlny sedia bližšie pri hlave. Nepôsobí však tvrdo ani príliš ostro. Pri správnej úprave dokáže vyzerať mäkko, žensky a veľmi štýlovo.
Vlnité vlasy teda nepotrebujú dokonalé krotenie. Stačí im strih, ktorý im dovolí prirodzene vyniknúť. Či už pôjde o vrstvy okolo tváre, neviditeľné odľahčenie, bob alebo dĺžku po hrudník, najlepší účes je ten, ktorý funguje nielen v salóne, ale aj doma po obyčajnom umytí.
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