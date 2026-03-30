Láska, ktorá nepozná vek: Lucia Mokráňová prežíva náročné obdobie plné strachu o milovaného člena rodiny

Strach o zdravie verného spoločníka patrí k najsilnejším emóciám, aké môže majiteľ domáceho miláčika zažiť.
Influencerka a bývalá účastníčka Farmy Lucia Mokráňová prežíva posledné dni mimoriadne náročné. Na Instagrame sa totiž podelila o smutné chvíle, keď jej postarší psík má zdravotné problémy, a k tomu pripojila úprimné slová o boji s časom, ktorý neúprosne beží aj jej milovanému Balinkovi. Ako už v minulosti viackrát ukázala, nebojí sa vystúpiť na verejnosť so svojimi pocitmi, nech sú akékoľvek, najmä keď ide o zdravie jej milovaných.
Operácia a prvé zlepšenie
Zdravotný stav malého psíka sa skomplikoval spôsobom, ktorý si vyžiadal okamžitý zásah veterinárov. Lucia opísala, čo presne predchádzalo návšteve kliniky a aký bol rozsah zranenia. „Posledné dni sú pre nás náročnejšie… Môj malý ušiak má jedno uško operované a zašité. Tak si šúchal hlavičku o zem, až si poškodil cievky a musel ísť na operáciu,“ vysvetlila svojim sledovateľom detaily nepríjemnej udalosti.
Pohľad na zotavujúceho sa domáceho miláčika bol pre ňu náročný, no prvé správy po zákroku priniesli aj pozitívnejší vývoj. „Našťastie sa už má lepšie. Ale priznám sa… niekde vnútri cítim, že ten čas nezastavíme. Za posledné tri mesiace už druhá operácia… a ten vek nás pomaly dobieha,“ priznala úprimne Lucia, ktorá si uvedomuje, že pribúdajúce roky jej psíka prinášajú ďalšie výzvy.
