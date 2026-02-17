Lopaty môžete odložiť: Počasie urobí otočku, konečne sa začne otepľovať. Jar je o krok bližšie

Ilustračná foto: SITA/AP

Nina Malovcová
Pripravte sa na poriadny teplotný skok.

Ak patríte k ľuďom, ktorí zimu práve nemusia, dnešné ráno pre vás bolo pravdepodobne čistým utrpením. Pohľad na zasnežené autá a primrznuté chodníky náladu nikomu nezlepší, no máme pre vás správu, ktorá je konečne aspoň trochu pozitívna. Hoci nás čaká pár hodín brodenia sa v blate, mínusové denné teploty dnes čakať nemusíme a ortuť teplomerov vystrelí smerom nahor.

Podľa informácií portálu iMeteo si kombinácia vlhkého vzduchu a nízkych teplôt vyžiadala za posledné hodiny už desiatky dopravných nehôd na celom našom území. Najhoršie na tom bol západ a časti stredného Slovenska, kde vodiči od skorého rána bojovali s poľadovicou a bohatou nádielkou snehu. Kým na severozápade napadlo 8 cm snehu a na Spiši mrzlo až k -12 °C, k slovu sa už hlási masa teplého vzduchu. Tá s touto zimnou kulisou urobí mimoriadne krátky proces.

Teplotný extrém, ktorý nás konečne zbaví mrazov

V priebehu dnešného popoludnia nás však čaká teplotný skok, ktorý mnohých zaskočí, no pre odporcov zimy to bude sladké víťazstvo. Rozdiel medzi včerajším mrazivým dňom a dnešnými maximami bude miestami predstavovať až 7 °C. Zatiaľ čo ráno sme ešte nadávali pri škrabaní čelného skla, popoludní teploty nečakane vystrelia až k hranici +8 °C.

Ilustračná foto: TASR/AP

Životnosť snehu, ktorý vám dnes ráno komplikoval pobyt vonku, sa práve pre tento očakávaný teplotný skok počíta na minúty. Už okolo poludnia sa situácia začne lámať a sneženie vystrieda dážď so snehom alebo len dážď. V kombinácii s prudkým oteplením sa ulice síce zmenia na neestetickú hnedú kašu, no aspoň to znamená, že mrazivá zima sa sťahuje do úzadia.

Z ulíc bude klzisko

Najteplejšie bude v mestách ako Bratislava, Trnava či Košice, kde nás čaká +8 °C. Aj keď sa budeme brodiť čľapkanicou, pocit, že už nemusíme mrznúť, za to mnohým určite stojí. Hoci sa podvečer oblačnosť na západe začne trhať a možno uvidíme aj kúsok jasnej oblohy, nenechajte sa touto zmenou úplne uspať. Táto dnešná epizóda má totiž nebezpečný dojazd, ktorý pocítime hneď po západe slnka.

Všetka tá voda a roztopený sneh môžu pri nočnom ochladení opäť primrznúť a vytvoriť neviditeľné klzisko. Ak sa teda chystáte von neskoro večer alebo zajtra skoro ráno, buďte opatrní. Dobrou správou však zostáva, že ten najhorší mrazivý úder máme nateraz za sebou a jar je opäť o kúsok bližšie.

