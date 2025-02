LIDL sťahuje z predaja výrobky, ktoré máte možno doma. Skontrolujte si skrinku a určite ich nejedzte, môžu byť nebezpečné

Spoločnosť Felföldi Édességgyártó Kft. informuje o stiahnutí dvoch výrobkov zo svojho portfólia, ktoré boli predávané v reťazci Lidl na Slovensku. Tento krok prichádza po zistení, že tieto produkty môžu u niektorých spotrebiteľov vyvolať pálivý pocit a podráždenie v ústach.

Ako Lidl informuje na svojej webovej stránke, stiahnuté produkty sú Praclíky Alpenfest v horkej čokoláde, 140 g, EAN kód: 4056489775119, s dátumom minimálnej trvanlivosti 31. 05. 2025, šarža 8537 a Praclíky Alpenfest v mliečnej čokoláde, 140 g, EAN kód: 4056489775102, s dátumom minimálnej trvanlivosti 31. 05. 2025, šarža 8537. Tieto výrobky boli predávané v obchodoch Lidl Slovenská republika od 2. septembra 2024.

Ako postupovať pri vrátení výrobkov

Ak ste si zakúpili spomenuté produkty, môžete ich bez problémov vrátiť do predajne Lidl. Spoločnosť vám vráti plnú cenu, a to aj bez predloženia pokladničného dokladu. Týka sa to iba výrobkov s uvedenými EAN kódmi a dátumom minimálnej trvanlivosti.

Riaditeľstvo spoločnosti Felföldi Édességgyártó Kft. zdôrazňuje, že stiahnutie sa týka len týchto dvoch produktov. Iné výrobky predávané v reťazci Lidl na Slovensku nie sú ovplyvnené týmto stiahnutím.