Ak ich máte doma, určite ich nejedzte: Známy reťazec sťahuje z predaja 2 výrobky, môžu ohroziť vaše zdravie

Spoločnosť METRO Cash & Carry SR s. r. o. pristúpila k preventívnemu stiahnutiu dvoch výrobkov zo svojich predajní. Dôvodom je prekročenie povolených limitov škodlivých látok, ktoré môžu predstavovať riziko pre zdravie spotrebiteľov.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako informuje Metro na svojej stránke, prvým výrobkom je DAFO Majorán 500 g, ktorý obsahuje nadlimitné množstvo alkaloidov a druhým produktom sú FIGY SUŠENÉ 200 g, ktoré obsahujú vysokú koncentráciu nebezpečných aflatoxínov.

Majorán s nadlimitným obsahom alkaloidov

Jeden z dotknutých produktov je DAFO Majorán 500 g od dodávateľa DAFO – KOŘENÍ s. r. o. V testovanej šarži s dátumom minimálnej trvanlivosti 31. 03. 2025 (EAN: 8594065069871) bol zistený nadlimitný obsah alkaloidov, ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv na organizmus.

Alkaloidy sú prírodné organické zlúčeniny, ktoré obsahujú dusík a majú biologicky aktívne vlastnosti. V prípade nadlimitného obsahu alkaloidov v potravinách alebo bylinách môže dôjsť k intoxikácii, čo môže spôsobiť rôzne zdravotné problémy, ako sú nevoľnosť, závraty, poruchy srdcového rytmu, alebo v extrémnych prípadoch aj smrť.

Sušené figy s nebezpečnými aflatoxínmi

Druhým výrobkom sú FIGY SUŠENÉ 200 g, šarža 090060612/1-11-087, s dátumom minimálnej trvanlivosti 9. 9. 2025 (EAN: 8684207692309). Analýza ukázala, že produkt obsahuje nadlimitné množstvo aflatoxínov, ktoré sú vysoko toxické a môžu byť zdraviu škodlivé.

Aflatoxíny sú toxické látky produkované hubami, ktoré kontaminujú potraviny a krmivá, najmä v teplých a vlhkých podmienkach. Tieto mykotoxíny sú karcinogénne a môžu poškodiť pečeň, spôsobiť otravu alebo oslabiť imunitný systém. Ich prítomnosť v potravinách je regulovaná prísnymi limitmi, aby sa chránilo zdravie ľudí a zvierat.

Čo robiť, ak ste si výrobky zakúpili?

Zákazníkom, ktorí majú uvedené produkty doma, METRO odporúča, aby ich nekonzumovali a vrátili ich do najbližšej predajne METRO Cash & Carry SR. Za výrobky bude na základe dokladu o kúpe vrátená plná suma. Majorán 500 g je možné vrátiť do 16. 02. 2025 a sušené figy 200 g bolo možné vrátiť do 31. 01. 2025, takže pokiaľ ste tento dátum nestihli, určite ich nekonzumujte.

Ak zákazníci nemajú pokladničný doklad, môžu požiadať personál obchodu o vystavenie duplikátu. Spoločnosť METRO sa ospravedlňuje za vzniknuté nepríjemnosti a uisťuje, že naďalej dbá na bezpečnosť a kvalitu predávaných produktov.