Lety sa rušia, hlásili veľké meškania: Útoky USA a Izraela na Irán výrazne narušili leteckú dopravu

Letecká doprava na Blízkom východe a v širšom regióne je po sobotňajších útokoch USA a Izraela na Irán a iránskej odvete výrazne narušená. Viaceré krajiny na Blízkom a Strednom východe uzavreli svoj vzdušný priestor a veľké letecké spoločnosti rušia alebo pozastavujú svoje lety. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúry AFP, AP a DPA.
Francúzska spoločnosť Air France zrušila sobotné lety do Tel Avivu, Bejrútu, Dubaja a Rijádu, ako aj nedeľné spojenia do Tel Avivu. O ďalšom harmonograme rozhodne neskôr v závislosti od vývoja situácie.
Nemecká Lufthansa zrušila lety do Tel Avivu, Bejrútu, Ammánu, Arbílu a Teheránu minimálne do 8. marca. Lety do Dubaja a Abú Zabí sú pozastavené do nedele.
Britský letecký prepravca British Airways nebude lietať do Tel Avivu a Bahrajnu do 3. marca a zrušil aj sobotný let do Ammánu.
Švajčiarska spoločnosť Swiss International Air Lines pozastavila lety do Tel Avivu a späť do 7. marca a zrušila aj lety medzi Zürichom a Dubajom naplánované na túto sobotu a nedeľu.
Alžírska Air Algérie zrušila sobotné lety do Ammánu, Dubaja a Dauhy.
Nórska spoločnosť Norwegian Air Shuttle oznámila, že lety do Dubaja nebude prevádzkovať až do 4. marca.
Ruský úrad pre civilné letectvo Rosaviacija oznámil, že až do odvolania ruší všetky komerčné lety do Izraela a Iránu.
Indická spoločnosť Air India až do odvolania pozastavila všetky lety do destinácií na Blízkom východe.
Turecký dopravca Turkish Airlines zrušil lety do Libanonu, Sýrie, Iraku, Iránu a Jordánska do 2. marca. Lety do Kataru, Kuvajtu, Bahrajnu, Spojených arabských emirátov a Ománu plánované na sobotu boli odvolané, pričom spoločnosť nevylúčila ani zrušenie ďalších.
Vzdušný priestor v dôsledku vzdušných útokov v regióne uzavreli Spojené arabské emiráty, Izrael a Katar.
