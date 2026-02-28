Útok plánovali niekoľko mesiacov: Izraelská armáda ukončila svoj úder proti obranným systémom Iránu

Izraelská armáda oznámila, že ukončila rozsiahly úder proti strategickým obranným systémom Iránu. Podľa vyhlásenia jedným zo zasiahnutých cieľov bol systém protivzdušnej obrany SA-65 v oblasti mesta Kermanšáh na západe Iránu. Informoval o tom spravodajský web The Times of Israel (TOI), píše TASR.
Náčelník generálneho štábu izraelskej armády Ejal Zamir v súvislosti s najnovším vývojom uviedol, že vojenská operácia v Iráne je „úplne inej škály“ než útoky zo začiatku júna 2025.
V správe adresovanej vojakom z veliteľského centra Zamir objasnil, že ide o operáciu „zložitejšej a komplikovanejšej úrovne. Príprava bola síce krátka, ale intenzívna a mimoriadne dôkladná.“
Útok bol plánovaný niekoľko mesiacov
Podľa izraelskej armády bol útok plánovaný niekoľko mesiacov a Izrael využil vlastné spravodajské zdroje vrátane informácií o aktivitách vojenskej spravodajskej služby Iránskych revolučných gárd, aby určil miesto a čas stretnutia popredných predstaviteľov iránskeho režimu. Rozhodnutie zasiahnuť ráno namiesto noci umožnilo Izraelu druhýkrát dosiahnuť taktické prekvapenie, a to aj napriek rozsiahlym prípravám Iránu.
Izraelská armáda na svojom účte na sociálnych sieťach potvrdila aj to, že počas útoku v Teheráne zasiahla viaceré miesta, kde sa v tom čase zišli vysokopostavení iránski predstavitelia.
Po mesiacoch eskalácie napätia medzi Izraelom a Iránom Spojené štáty spolu s Izraelom v sobotu spustili koordinované letecké a raketové údery na iránske vojenské a strategické ciele vrátane oblastí v blízkosti sídiel predstaviteľov iránskeho vedenia v Teheráne. Výbuchy súvisiace s koordinovanou vojenskou ofenzívou USA a Izraela boli hlásené aj v ďalších iránskych mestách vrátane Komu, Isfahánu a Kermanšáhu.
Nahlásiť chybu v článku