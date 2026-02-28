Útok plánovali niekoľko mesiacov: Izraelská armáda ukončila svoj úder proti obranným systémom Iránu

Útok na Irán
Irán na tieto údery reagoval masívnymi odvetnými raketovými a dronovými útokmi na ciele v Izraeli a na základne USA na Blízkom východe vrátane zariadení americkej 5. flotily v Bahrajne.

Izraelská armáda oznámila, že ukončila rozsiahly úder proti strategickým obranným systémom Iránu. Podľa vyhlásenia jedným zo zasiahnutých cieľov bol systém protivzdušnej obrany SA-65 v oblasti mesta Kermanšáh na západe Iránu. Informoval o tom spravodajský web The Times of Israel (TOI), píše TASR.

Náčelník generálneho štábu izraelskej armády Ejal Zamir v súvislosti s najnovším vývojom uviedol, že vojenská operácia v Iráne je „úplne inej škály“ než útoky zo začiatku júna 2025.

V správe adresovanej vojakom z veliteľského centra Zamir objasnil, že ide o operáciu „zložitejšej a komplikovanejšej úrovne. Príprava bola síce krátka, ale intenzívna a mimoriadne dôkladná.“

Útok bol plánovaný niekoľko mesiacov

Podľa izraelskej armády bol útok plánovaný niekoľko mesiacov a Izrael využil vlastné spravodajské zdroje vrátane informácií o aktivitách vojenskej spravodajskej služby Iránskych revolučných gárd, aby určil miesto a čas stretnutia popredných predstaviteľov iránskeho režimu. Rozhodnutie zasiahnuť ráno namiesto noci umožnilo Izraelu druhýkrát dosiahnuť taktické prekvapenie, a to aj napriek rozsiahlym prípravám Iránu.

Foto: TASR/AP

Izraelská armáda na svojom účte na sociálnych sieťach potvrdila aj to, že počas útoku v Teheráne zasiahla viaceré miesta, kde sa v tom čase zišli vysokopostavení iránski predstavitelia.

Po mesiacoch eskalácie napätia medzi Izraelom a Iránom Spojené štáty spolu s Izraelom v sobotu spustili koordinované letecké a raketové údery na iránske vojenské a strategické ciele vrátane oblastí v blízkosti sídiel predstaviteľov iránskeho vedenia v Teheráne. Výbuchy súvisiace s koordinovanou vojenskou ofenzívou USA a Izraela boli hlásené aj v ďalších iránskych mestách vrátane Komu, Isfahánu a Kermanšáhu.

