Lety dronom majú svoje pravidlá: Ak ich porušíte, hrozí pokuta až 5 000 eur

Lietanie s dronmi je dnes čoraz populárnejšie, no s rastúcim počtom používateľov prichádzajú aj prísnejšie pravidlá. Od júla 2024 platí na Slovensku nový sadzobník poplatkov a sankcií pre prevádzkovateľov dronov, o ktorom však stále mnoho ľudí nevie. Riskujú tak pokuty v tisícoch eur.
Ak sa rozhodneš vzlietnuť bez znalosti zákonných povinností, môže ťa to stáť stovky až tisíce eur. Každý, kto chce lietať s dronom ťažším ako 250 gramov alebo vybaveným kamerou, je povinný registrovať sa ako prevádzkovateľ. Poplatok za registráciu je 35 eur, pričom zmena údajov stojí ďalších 10 eur. Prehľad poplatkov aj sankcií priniesol portál Lety Dronom.
Okrem registrácie musí pilot absolvovať aj teoretickú skúšku v kategórii A1/A3, ktorá je povinná pre väčšinu rekreačných používateľov. Skúška stojí 30 eur a bez nej riskuješ pokutu. Ak chceš lietať v náročnejších podmienkach, napríklad nad ľuďmi, v blízkosti letísk či v hustej obývanej oblasti, potrebuješ osobitné povolenie.
Jeho vydanie stojí 600 eur, za zmenu údajov sa platí 200 eur.
Hrozia vysoké pokuty
Najväčším rizikom pre pilotov je lietanie v miestach, kde to zákon zakazuje. Zakázané sú najmä okolia letísk, vojenské objekty, chránené územia a priestory s obmedzeným letovým režimom.
Neoprávnený let v týchto lokalitách sa môže veľmi rýchlo skončiť vysokou sankciou. Prehľad bezpečných a zakázaných zón si môžeš jednoducho overiť prostredníctvom aplikácie MamDron alebo na stránkach Dopravného úradu.
Nový sadzobník priniesol aj oveľa prísnejšie pokuty. Ak porušíš pravidlá, ako fyzická osoba môžeš zaplatiť až 5 000 eur, v prípade firmy alebo organizácie sa sankcie môžu vyšplhať až na 20 000 eur.
Pokutovaná môže byť nielen nelegálna prevádzka dronu, ale aj lietanie bez registrácie, bez absolvovania skúšok, bez poistenia alebo v zakázanom vzdušnom priestore. Tieto opatrenia nie sú samoúčelné. Cieľom prísnejšej regulácie je predovšetkým bezpečnosť. Drony totiž môžu ohroziť životy a zdravie ľudí, spôsobiť kolízie s inými lietadlami, zasahovať do súkromia či rušiť pokoj v chránených prírodných oblastiach.
Ak sa chceš vyhnúť problémom, oplatí sa venovať čas registrácii, skúške aj plánovaniu letov. Za pár desiatok eur získaš istotu, že lietaš legálne a bezpečne. Nedodržiavanie pravidiel sa, naopak, môže premeniť na nepríjemnú skúsenosť a mastnú pokutu.
Nahlásiť chybu v článku