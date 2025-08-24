Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“

25-ročná úspešná Slovenka má dnes silnú mediálnu platformu – na Instagrame ju sleduje viac ako 119-tisíc ľudí, na TikToku takmer 230-tisíc. Bola jednou z finalistiek v súťaži Miss Universe, pôsobila aj ako cage girl v organizácii Oktagon MMA. Narodila sa v Bratislave, jej mama pochádza z Petržalky, no napriek tomu jej dnes mnohí Slováci neveria, že je naša.
V dnešnom rozhovore prehovorila Sandra Šinová o temnejšej stránke svojho života, ktorou je život v tele Slovenky, ktorej „slovenskosť“ nikto neverí.
@sandrasinova Konečne som spravila krok, ktorý som dlho odkladala. Výpoveď. Sloboda. A hlavne – pracujem už len na svojom sne ne na snoch druhých 🥰👑 #fyp ♬ MONTAGEM TOMADA (Slowed) – MXZI
Neraz sa cíti ako cudzinka vo vlastnej krajine – na Slovensku je doma, no neustále vytŕča. Sandra spomína aj výhody svojej inakosti, pričom s nadhľadom dodáva, že by ich nevyužil „iba d**ino“. Zároveň priznáva, že jej odlišnosť často zatieňuje prácu, ktorú denne odvádza – mnohí si totiž myslia, že všetko k nej priletí len tak, lebo sa presadí len vďaka svojmu jedinečnému vzhľadu.
Sandra sa pre interez otvorila aj o intímnejších témach. Prezradila, ako ju u nás vnímajú muži a prečo ju to veľmi trápi. „Bola doba, keď ma znechutili tak, že som ich už ani cítiť nemohla,“ hovorí. Denne totiž čelí nevhodným návrhom – mnohí Slováci za ňou chodia, pretože chcú „trofej“ a „vyskúšať si, aké to je s mulatkou“.
Rozprávala aj o najtemnejších momentoch života v našej krajine – keď na ňu ľudia na ulici pokrikujú, že je „čierna opica“. Tvrdí, že toto správanie sa často dedí – od rodičov k deťom. Priznala, ktorá slovenská reklama ju donútila odmietnuť obliecť sa do kroja, a poslala silný odkaz všetkým dievčatám, ktoré cítia, že sú iné. A prezradila toho ešte oveľa viac.
Považujete sa za Slovenku? Ako by ste opísali svoj vzťah k tejto krajine?
Aj keď ma mnohí na Slovensku pre farbu pleti nepovažujú za Slovenku, narodila som sa tu, vyrastala som tu, takže Slovenka som. Som si však vedomá, že vizuálne vyčnievam, ale to nič nemení na mojom vzťahu k tejto krajine.
Slovensko je nádherná krajina s krásnou prírodou, ktorú mám naozaj rada. Mrzí ma však, že ako spoločnosť v mnohých oblastiach stagnujeme alebo dokonca upadáme. Potenciál tu určite je, ale často sa akoby bojíme urobiť niečo preto, aby tu bolo lepšie. Slováci často nedržia spolu – skôr sa rozdeľujú, než aby sa podporovali.
Ako často máte pocit, že vaša etnicita ovplyvňuje spôsob, akým vás Slováci vnímajú? V akých situáciách najčastejšie?
Začala som si to všímať popri mojich životných rozhodnutiach vykročiť niekam inam.
Išla som na miss? Ľudia komentovali, že ma zobrali len preto, že som iná.
Aby bolo vidno, že súťaž podporuje všetkých (všetky farby). A tak to bolo so všetkým, keď sa mi niečo podarilo. „Som tam len preto, lebo svet nás tlačí na obrazovky, aby boli v lepšom svetle pred ostatnými.“ Nikdy nebola uznaná moja snaha.
Taktiež sú ľudia dosť často prekvapení, ako veľmi pekne po slovensky rozprávam. Čo však v 21. storočí nepovažujem za nič nové.
Stáva sa vám, že vám Slováci dávajú najavo, že do ich predstavy o tom, ako vyzerá “typická Slovenka“, nezapadáte? Ako na to reagujete?
V tomto článku sa po odomknutí dozvieš
- ako reaguje na poznámky o tom, že nevyzerá ako „typická Slovenka“;
- či mala pocit, že musí dokazovať svoju „slovenskosť“;
- či sa cíti inak v menších dedinách, oproti Bratislave;
- či dostáva otázku: „Ale odkiaľ si naozaj?“;
- ako na ňu reagujú slovenskí muži;
- aké najnevhodnejšie otázky dostáva;
- aké najhoršie veci si vypočula;
- či si myslí, že Slováci sú rasisti;
- čo by odkázala dievčatám, ktoré cítia, že sú „iné“.
Po zakúpení predplatného tiež získaš
- Neobmedzený prístup ku všetkým PREMIUM článkom
- Prístup k exkluzívnym benefitom
Nahlásiť chybu v článku