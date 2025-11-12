Do vysielania nechcela prísť. Lenka Šóošová prehovorila o ťažkých začiatkoch v Teleráne, o tomto mnohí nevedeli

Venuje sa svojim aktivitám, a aj keď ubehol už rok a pol, stále sa s ňou spája Teleráno, a zjavne to tak zostane aj naďalej. Dlhých 20 rokov žila rannou reláciou, ktorá jej prirástla k srdcu a bola pre ňu takmer všetkým. V tom čase sledovala všetky ranné relácie televízie Markíza a po skončení v šou nevidela ani jednu. Doteraz si pamätá na deň a na pocity, ktoré ňou lomcovali, keď sa postavila pred kameru.
Keď oznámila koniec v obľúbenej rannej relácii, mnohí diváci ostali v šoku. A hoci to mohlo vyzerať tak, že išlo o náhle rozhodnutie, opak bol pravdou. „Tých dôvodov, prečo som sa rozhodla, je veľmi veľa. Rozhodovala som sa dva roky. Teleráno bolo moje dieťa, moja identita, to sa nedá len tak pustiť,“ povedala Lenka Šóošová v rozhovore pre video reláciu Denníka N Reflektor.
Nechcela robiť nič iné
Ako ďalej pokračovala, koniec v Teleráne si odplakala. „Ešte aj môj manžel mi hovorí, že Lenka, ty sa musíš rozhodnúť, že ja ti nemôžem povedať, že choď preč, že ti to robí zle, lebo mne to už reálne začalo robiť zle. To je ako toxický vzťah, že proste viete, že sa ľúbite, ale v jednom momente to proste musí skončiť,“ poznamenala Lenka, ktorá má z odchodu v sebe stále rôzne emócie.
Je to pochopiteľné, keďže ranná relácia bola pre ňu podstatnou časťou života. „A keďže som povedala, že to bola moja identita, tak ja to mám stále v sebe a stále rozmýšľam, že by som niečo také ranné urobila,“ priznala záhadne bývalá moderátorka, ktorá vždy chcela robiť Teleráno, nikdy nemala ambíciu robiť niečo iné a drží sa toho, že ráno robí deň.
Možno si staršie ročníky pamätajú na reláciu Showtime, ktorá bola Lenkinou úplne prvou skúsenosťou, kedy sa postavila pred kamery. Uvádzala príspevky zo zahraničnej smotánky, no po dvoch rokoch relácia skončila a Lenka sa po odchode jednej moderátorky z Telerána ocitla na konkurze.
