Len za 24 eur utečiete zo sychravého počasia: Našli sme lacné letenky do destinácie pri mori, ubytujete sa od 16 eur

Rok sa pomaly, ale isto blíži ku koncu a ak vám zostalo pár voľných dní dovolenky alebo vám jednoducho lezie chladné počasie hore krkom a radi by ste ešte pred nástupom vianočného stresu vypadli do tepla, máme pre vás jeden tip. Objavili sme lacné letenky do destinácie, kde môžete aj v tomto období zhodiť teplú bundu a čiapku a nemusíte cestovať na druhý koniec planéty.
Najlacnejšie jednosmerné letenky na Maltu štartujú na príjemných 24 eurách. Za túto sumu máte na výber z rôznych termínov od októbra až do februára.
Môžete vycestovať napríklad ešte 30. októbra. Letí sa nízkonákladovkou Ryanair priamo z Bratislavy a let trvá 2 hodiny a 20 minút. V týchto dňoch priemerné denné teploty na Malte atakujú 25 stupňov, takže ide o jedno z dostupnejších miest, kam môžete vycestovať za teplom aj na jeseň. More nie je ako v lete, no stále sa v ňom môžete okúpať.
Ak vyrazíte na dovolenku v spomínaný dátum a na Malte strávite týždeň, za spiatočné letenky zaplatíte 78 eur, čo nie je vôbec zlá cena. Aj keď je to na poslednú chvíľu, môžete si vyberať z rôznych termínov. V niektorých dňoch sú ceny leteniek vyššie, v iných zas nižšie.
Cena ubytovania nemusí zruinovať váš rozpočet
Výhodou cestovania na Maltu v jesennom období môžu byť aj nižšie ceny a väčší výber ubytovania, keďže turistov je menej. Pretože povedzme si, počas hlavnej sezóny nejde o najlacnejšiu destináciu.
Najlacnejšiu dvojlôžkovú izbu na vybraný týždňový termín sme na známom ubytovacom portáli našli za 227 eur pre dve osoby, čo vychádza na niečo cez 16 eur na jedného na noc.
Takže ak premýšľate, že by ste sa chceli naposledy v tomto roku poprechádzať po pláži, ešte kým vyrazíte na svah, táto destinácia je jednou z možností.
