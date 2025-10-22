Zalyžujete si len za 25 eur: Objavte skrytý klenot, o tomto lyžiarskom stredisku v Európe ste nikdy nepočuli, ohromí vás

Lyžiarske stredisko Borovets, Bulharsko, foto: Profimedia

Klaudia Oselská
Ste pripravení na zimu?

Zima sa pomaly blíži a s ňou aj sezóna lyžovačiek. Ak hľadáte miesto, kde si užijete kvalitné svahy bez preplnených zjazdoviek a zároveň nezruinujete vašu peňaženku, máme pre vás skvelý tip, kam by ste sa tento rok mali vybrať. 

Magazín Time Out zostavil rebríček najpodceňovanejších lyžiarskych stredísk v Európe, ktoré rozhodne stoja za návštevu, pretože nielenže ponúkajú skvelé svahy, ale navyše vás tu nebudú čakať davy turistov. Prekvapivo sa v ňom objavilo aj Bulharsko, ktoré si väčšina Slovákov spája skôr s letnými dovolenkami než so zimnou lyžovačkou.

Čaká vás cenovo dostupná lyžovačka

Lyžiarske stredisko Borovets sa ukrýva v objatí najvyššieho bulharského pohoria Rila, ktoré je skutočne cenovo dostupné. Jednodňový skipas pre dospelého v prepočte stojí okolo 50 eur, 4,5 hodinová lyžovačka len 25 eur a večerné lyžovanie 30 eur.

S garantovaným snehom na 58 kilometroch zjazdoviek ponúka Borovets dostatok priestoru pre začiatočníkov aj pokročilých lyžiarov. Zatiaľ čo iné známe rezorty bojujú s davom a čakaním na vleky, tu si môžete užívať jazdu v pokoji.

Okrem toho ponúka aj množstvo lyžiarskych škôl, inštruktorov a požičovní výstroje. Ďalšou veľkou výhodou strediska je vynikajúca dostupnosť. Nachádza sa totiž len 90 minút jazdy z hlavného mesta Sofia, kde je aj letisko. Vďaka tomu je ideálnou destináciou na predĺžený víkend.

Ilustračné foto: Freepik

Najpodceňovanejšie lyžiarske strediská v Európe

Bruson, Švajčiarsko

Les Houches, Francúzsko

St. Christoph, Rakúsko

Val d’Anniviers, Švajčiarsko

Geilo, Nórsko

Borovets, Bulharsko

Sierra Nevada, Španielsko

