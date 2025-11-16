Len hodinu a pol od hranice máme skutočný klenot: Okúpete sa tu v termálnej vode a z tradičnej kuchyne vás odpáli

Foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
Nájdu sa tu nejakí milovníci chutného jedla?

K cestovaniu ochutnávanie miestnej kuchyne jednoducho patrí. Taliansko láka pizzou a cestovinami, zatiaľ čo Balkán je preslávený svojimi dobrotami z mäsa, akými sú čevapčici či pleskavica. Skvelou správou je, že ak radi spoznávate krajinu prostredníctvom jej autentických chutí, stačí zavítať k našim susedom a prídete si na svoje. 

Britská cestovná kancelária Saga sa rozhodla pátrať medzi reštauráciami v 125 európskych mestách po tých, ktoré návštevníci najčastejšie označujú ako tradičné, no do úvahy brala aj ich hodnotenia, informoval portál Time Out. Zistila, že za najlepšou autentickou kuchyňou stačí, ak si to zamierime do Maďarska.

Víťazom tohto rebríčka sa stala Budapešť

V hlavnom meste Maďarska ste z pohraničného mesta Šahy autom za asi hodinu a pol alebo z obce Kechnec v Košickom kraji vám cesta zaberie pod tri hodiny. Ak sa sem vyberiete, nudiť sa určite nebudete a za nás má Budapešť svoje špeciálne čaro práve v zimnom období.

Foto: Profimedia

Na svoje si tu prídu milovníci histórie, ktorí môžu navštíviť napríklad Budínsky hrad alebo Baziliku sv. Štefana a nezabudnuteľné zážitky si užijete aj kúpaním v termálnej vode, keďže dostala prezývku mesto kúpeľov. Najznámejšie sú Széchenyiho termálne kúpele, ktoré patria medzi najlepšie v Európe, no turistov lákajú aj termálne kúpele Rudas, ktoré sa môžu pochváliť vírivkou priamo na streche.

Kvalitné gastro si v Budapešti môžete dať napríklad v jednej z najlepších reštaurácií podľa TripAdvisoru. Napríklad druhé miesto patrí bistru Ida, pri ktorom návštevníci vyzdvihujú, že ponúka „skutočné chute Budapešti“, alebo v reštaurácii Porc & Prezli, ktorej patrí v rebríčku 35 miesto a taktiež sa pýši tradičnou kuchyňou.

Toto je 10 najautentickejších miest v Európe z hľadiska gastronómie podľa spoločnosti Saga:

  1. Budapešť, Maďarsko
  2. Pireas, Grécko
  3. Atény, Grécko
  4. Viedeň, Rakúsko
  5. Krakov, Poľsko
  6. Praha, Česká republika
  7. Valletta, Malta
  8. Varšava, Poľsko
  9. Mníchov, Nemecko
  10. Miláno, Taliansko
