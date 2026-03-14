Lekári posielajú rodičom dôležitý odkaz. Cez víkend operovali ťažké úrazy hlavy, netreba zabúdať na dôležitú vec

Jakub Baláž
TASR
Lekári z Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave apelujú na používanie helmy pri bicyklovaní či jazdení na kolobežke. Primár oddelenia pediatrickej neurochirurgie NÚDCH Svorad Trnovec pripomína, že helma síce úrazu nezabráni, ale môže zásadne zmierniť jeho následky. Informoval o tom vo videu na sociálnej sieti.

Minulý víkend sme mali dve deti s ťažkým úrazom hlavy, ktoré sme museli operovať na našej klinike detskej neurochirurgie v Národnom ústave detských chorôb. Našťastie, všetko dobre skončilo, ale nemusí to vždy tak skončiť. Tieto dve deti utrpeli ťažký úraz hlavy počas používania kolobežiek, či už elektrických alebo normálnych, ale stretávame sa s tým aj u detí, ktoré majú úraz na bicykli,“ ozrejmil.

Následky môžu byť vážne

NÚDCH upozornil, že lekári každoročne ošetrujú deti s veľmi vážnymi následkami – od trvalého neurologického poškodenia až po prípady, ktoré sa končia tragicky. Spoločným menovateľom podľa ústavu často býva práve chýbajúca helma.

Minulý rok sme mali veľmi ťažké úrazy, kde sme mali aj pacientov, ktorí takýto úraz neprežili, ale aj pacientov, ktorí mali veľmi ťažké následky v podobe ochrnutia, respektíve ťažkého neurologického deficitu,“ priblížil lekár.

Primár preto apeluje na rodičov, aby deti pri jazde na bicykli alebo kolobežke nosili helmu. „Helma síce úrazu nezabráni, ale môže zásadne zmierniť jeho následky. Aj tá najlacnejšia je vždy lepšia ako žiadna. Niekedy môže práve helma rozhodnúť o tom, ako sa jeden pád skončí.

