Udrelo megacunami a nehovorilo sa o tom. Vedci zaznamenali druhú najväčšiu vlnu v histórii meraní

Ilustračná foto: Profimedia

Petra Sušaninová
Aljaška zažila megacunami.

Masívna vlna cunami je druhou najvyššou vlnou, aká bola kedy zaznamenaná. Vznikla po tom, ako sa časť aljašského pohoria zrútila do mora. Podľa vedcov je to zdvihnutý varovný prst.

Aljašku zasiahla masívna vlna cunami

Ako informuje BBC, minulé leto sa cez odľahlý fjord na juhovýchode Aljašky prehnala obrovská vlna, ktorá za sebou zanechala spúšť. V tom čase sa o udalosti takmer neinformovalo, nová vedecká analýza publikovaná prostredníctvom časopisu Science však ukazuje, že ju spôsobil obrovský zosuv pôdy. Do vody sa za menej ako minútu zrútilo neuveriteľných 64 miliónov kubických metrov skál.

Spôsobilo to vlnu cunami vysokú takmer 482 metrov. Podľa výskumníkov mohli byť následky tragické. Ide totiž o miesto vyhľadávané turistami, ktorí chcú obdivovať divokú prírodu a vo vode zvykli byť výletné lode. Jediným šťastím bolo, že k incidentu došlo v skorých ranných hodinách.

Ilustračná foto: Profimedia
Podobne ako v prípade japonského cunami z roku 2011 (meralo 40,5 metra) môžu vlny prekonať vzdialenosť mnohých kilometrov, zasiahnuť obývané oblasti a spôsobiť rozsiahle škody a straty na ľudských životoch. Najväčšie megacunami sa vyskytlo v 50. rokoch 20. storočia, zaznamenali ho taktiež na Aljaške a dosiahlo výšku vyše 524 metrov. To zaznamenané z minulého roka teda bolo druhé najväčšie v histórii meraní.

Riziko je čoraz vyššie

Aljaška je obzvlášť ohrozená megacunami. Môžu za to strmé hory, úzke fjordy a časté zemetrasenia. Situáciu podľa novej štúdie výrazne zhoršuje aj topenie ľadovcov spôsobené klimatickými zmenami. V tomto prípade ľadovec pomáhal držať skaly na svojom mieste, no jeho topenie spôsobilo, že sa skaly uvoľnili a zrútili sa do fjordu.

Ilustračná foto: InformationCraftsman, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Riziko, že k takýmto udalostiam bude dochádzať častejšie, je podľa odborníkov čoraz vyššie. Vedci vyzývajú k rozsiahlejšiemu monitorovaniu rizík v častiach Aljašky, ktoré by mohli byť ohrozené megacunami. Niektoré výletné spoločnosti oznámili, že z bezpečnostných dôvodov prestanú posielať lode s turistami do zátoky Tracy Arm, ktorá bola incidentom zasiahnutá.

