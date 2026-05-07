Udrelo megacunami a nehovorilo sa o tom. Vedci zaznamenali druhú najväčšiu vlnu v histórii meraní

Masívna vlna cunami je druhou najvyššou vlnou, aká bola kedy zaznamenaná. Vznikla po tom, ako sa časť aljašského pohoria zrútila do mora. Podľa vedcov je to zdvihnutý varovný prst.
Aljašku zasiahla masívna vlna cunami
Ako informuje BBC, minulé leto sa cez odľahlý fjord na juhovýchode Aljašky prehnala obrovská vlna, ktorá za sebou zanechala spúšť. V tom čase sa o udalosti takmer neinformovalo, nová vedecká analýza publikovaná prostredníctvom časopisu Science však ukazuje, že ju spôsobil obrovský zosuv pôdy. Do vody sa za menej ako minútu zrútilo neuveriteľných 64 miliónov kubických metrov skál.
Spôsobilo to vlnu cunami vysokú takmer 482 metrov. Podľa výskumníkov mohli byť následky tragické. Ide totiž o miesto vyhľadávané turistami, ktorí chcú obdivovať divokú prírodu a vo vode zvykli byť výletné lode. Jediným šťastím bolo, že k incidentu došlo v skorých ranných hodinách.
Riziko je čoraz vyššie
Aljaška je obzvlášť ohrozená megacunami. Môžu za to strmé hory, úzke fjordy a časté zemetrasenia. Situáciu podľa novej štúdie výrazne zhoršuje aj topenie ľadovcov spôsobené klimatickými zmenami. V tomto prípade ľadovec pomáhal držať skaly na svojom mieste, no jeho topenie spôsobilo, že sa skaly uvoľnili a zrútili sa do fjordu.
Riziko, že k takýmto udalostiam bude dochádzať častejšie, je podľa odborníkov čoraz vyššie. Vedci vyzývajú k rozsiahlejšiemu monitorovaniu rizík v častiach Aljašky, ktoré by mohli byť ohrozené megacunami. Niektoré výletné spoločnosti oznámili, že z bezpečnostných dôvodov prestanú posielať lode s turistami do zátoky Tracy Arm, ktorá bola incidentom zasiahnutá.
