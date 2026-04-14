Dôchodkyňa nemala dosť peňazí na zaplatenie nákupu: Reakcia zákazníka všetkých prekvapila

Ilustračná foto: Profimedia

Nina Malovcová
Staršia žena nemala dosť peňazí ani na základný nákup.

Aj v čase, keď mnohí hovoria o bezohľadnosti a nezáujme o druhých, sa objavujú momenty, ktoré túto predstavu narúšajú. Jedna takáto situácia sa odohrala priamo v obchode, kde krátky okamih solidarity zasiahol všetkých prítomných.

Na príbeh upozornil príspevok zverejnený na sociálnej sieti Facebook v regionálnej skupine zo Zvolena, kde pracovníčka predajne opísala svoju osobnú skúsenosť z bežného pracovného dňa, ktorý sa zmenil na silný ľudský moment.

Staršia žena počítala každé euro

Do predajne prišla staršia zákazníčka s veľmi skromným nákupom. V košíku mala len niekoľko základných potravín, konkrétne pečivo, paštéty a šľahačku v spreji. Už pri pokladnici upozornila, že má pri sebe len 8 eur a ak by jej peniaze nevystačili, jednu z položiek bude musieť nechať.

Celková suma nákupu síce presiahla 5 eur, no žena aj napriek tomu opatrne vyberala drobné a rátala každý cent. „Hneď mi povedala, že má len 8 eur a ak jej neostanú peniaze na šľahačku, nechá ju na pokladnici,“ opísala situáciu pracovníčka.

Ilustračná foto: TASR/DPA/interez.sk (Zuzana Veslíková)

Situáciu si všimol muž, ktorý stál v rade za ňou spolu so svojou partnerkou. Bez váhania zasiahol a rozhodol sa zaplatiť celý jej nákup. Gestom prekvapil nielen samotnú zákazníčku, ale aj pani pri pokladnici, emócie na seba nenechali dlho čakať. „Pán, čo stál za ňou, povedal, aby som to dala kartou, a zaplatil jej to,“ uviedla pracovníčka. „Slzy v očiach mala nielen pani, ale aj ja,“ dodala.

Ľudia pridávajú vlastné skúsenosti a odkazy

Príbeh vyvolal silnú odozvu a pod príspevkom sa začali kopiť desiatky reakcií. Mnohí ľudia ocenili gesto neznámeho muža a pripomenuli, že aj v dnešnej dobe sa nájdu jednotlivci ochotní pomôcť. „Stačí niekedy málo, napríklad pekné slovo alebo úsmev,“ zaznelo v jednom z komentárov.

Ďalší upozorňovali, že spoločnosť ešte úplne nestratila empatiu a solidaritu. „Ešte nie sme takí skazení,“ napísal jeden z diskutujúcich. Viacerí sa podelili aj o vlastné skúsenosti. Niektorí priznali, že už sami doplácali drobné sumy za iných, pretože ich to nič nestálo a mohli tým niekomu pomôcť. „Boli to drobné peniaze a mne nikdy nechýbali,“ uviedla jedna z komentujúcich.

Silnú výpoveď pridala aj žena, ktorá sa ocitla v podobnej situácii, keď jej pri nákupe chýbalo niekoľko eur. „Skoro som sa rozplakala, lebo som to nečakala,“ priznala a dodala, že pomoc si vážila o to viac, že ju neznáma osoba neodsúdila. Objavili sa aj odkazy, ktoré presahujú samotný príbeh. Ľudia vyzývali k väčšej všímavosti a ochote pomáhať. „Pomáhajme, ak môžeme. Raz sa to môže otočiť,“ zaznelo v diskusii.

Ministerstvo práce vydalo usmernenie k sviatkom: Takto majú postupovať firmy aj zamestnanci

