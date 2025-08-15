Lavrov je už na Aljaške: Najväčší ošiaľ spôsobila mikina, ktorú mal oblečenú. Putin príde neskôr, urobil si zastávku

Na Aljaške sa dnes koná očakávaná schôdzka s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Ruská delegácia už dorazila do dejiska stretnutia, no bez Vladimira Putina. Ruský prezident sa k svojim diplomatom pripojí až neskôr.
Najväčšiu pozornosť zatiaľ vzbudil šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov, ktorý do hotela vošiel oblečený v bielej mikine s veľkým nápisom ZSSR, teda Zväz sovietskych socialistických republík. Na nezvyčajnú voľbu outfitu upozornil Denník N s odvolaním sa na agentúru čtk.
Ruský prezident má vlastný program
Putin si počas svojej cesty na Aljašku urobil zastávku v Magadane na ruskom Ďalekom východe, ktorý je od Anchorage vzdialený približne 3200 kilometrov. Podľa prezidentského hovorcu Dmitrija Peskova sa Putin v Magadane chystá navštíviť jeden z miestnych podnikov alebo športový komplex. Až po tejto návšteve sa presunie na Aljašku, kde sa má pripojiť k ruskému tímu a zúčastniť sa rokovaní s Trumpom.
Lavrov in Alaska with CCCP (USSR) on his shirt. But Western folks love being degraded by Putin and his mafia, so a suitable move. pic.twitter.com/9mUsnTYqav
— Isa Yusibov 🇪🇺 🇳🇱 🇺🇦 (@Isa_Yusibov) August 15, 2025
Piatkové stretnutie prezidenta USA Donalda Trumpa so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom v americkom štáte Aljaška sa uskutoční v meste Anchorage, oznámil v utorok Biely dom. Lídri chcú hovoriť o možnostiach ukončenia vojny na Ukrajine.
🔥 JUST IN:
Russian FM Sergey Lavrov touches down in Alaska rocking a bold USSR shirt — making a statement before talks even begin! 🇷🇺🇺🇸 pic.twitter.com/6vEgX4VCRU
— WAR (@warsurveillance) August 15, 2025
Informuje o tom TASR podľa agentúr DPA a Reuters. Trump odcestuje na vrcholnú schôdzku v piatok dopoludnia miestneho času, povedala novinárom hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová. Potvrdila, že plánovaný je rozhovor oboch prezidentov medzi štyrmi očami.
