Lavrov je už na Aljaške: Najväčší ošiaľ spôsobila mikina, ktorú mal oblečenú. Putin príde neskôr, urobil si zastávku

Foto: X (Isa_Yusibov)

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Lavrov dorazil na Aljašku v bielej mikine s nápisom ZSSR.

Na Aljaške sa dnes koná očakávaná schôdzka s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Ruská delegácia už dorazila do dejiska stretnutia, no bez Vladimira Putina. Ruský prezident sa k svojim diplomatom pripojí až neskôr.

Najväčšiu pozornosť zatiaľ vzbudil šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov, ktorý do hotela vošiel oblečený v bielej mikine s veľkým nápisom ZSSR, teda Zväz sovietskych socialistických republík. Na nezvyčajnú voľbu outfitu upozornil Denník N s odvolaním sa na agentúru čtk.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Kyjev evakuuje obyvateľov: Ruské jednotky rýchlo postupujú, použili prefíkaný trik, ako sa infiltrovať do miest
2.
Nastal deň „D“: Trump povedal, aká je šanca, že sa dnes s Putinom dohodne a vojna skončí. Cieľom je ale iná dôležitá vec
3.
Už sa vie, koho Kremeľ pošle na Aljašku: Ruského prezidenta Putina budú sprevádzať títo muži
Zobraziť všetky články (1126)

Ruský prezident má vlastný program

Putin si počas svojej cesty na Aljašku urobil zastávku v Magadane na ruskom Ďalekom východe, ktorý je od Anchorage vzdialený približne 3200 kilometrov. Podľa prezidentského hovorcu Dmitrija Peskova sa Putin v Magadane chystá navštíviť jeden z miestnych podnikov alebo športový komplex. Až po tejto návšteve sa presunie na Aljašku, kde sa má pripojiť k ruskému tímu a zúčastniť sa rokovaní s Trumpom.

Piatkové stretnutie prezidenta USA Donalda Trumpa so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom v americkom štáte Aljaška sa uskutoční v meste Anchorage, oznámil v utorok Biely dom. Lídri chcú hovoriť o možnostiach ukončenia vojny na Ukrajine.

Informuje o tom TASR podľa agentúr DPA a Reuters. Trump odcestuje na vrcholnú schôdzku v piatok dopoludnia miestneho času, povedala novinárom hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová. Potvrdila, že plánovaný je rozhovor oboch prezidentov medzi štyrmi očami.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Výhra mu zmenila deň: Slovák získal prvú cenu, môže sa tešiť na peniaze. Tieto čísla…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problémPivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problém
Bola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár HamšíkBola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár Hamšík
Ivan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredníkIvan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredník
Filip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiťFilip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiť
Trhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dníTrhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dní
Pivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušliPivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušli
V detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenieV detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenie
Jozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez plateniaJozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez platenia
Navštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plačNavštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plač
Pivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravenáPivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravená
Na hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchu
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcamiProsila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcami

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac