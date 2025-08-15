Kyjev evakuuje obyvateľov: Ruské jednotky rýchlo postupujú, použili prefíkaný trik, ako sa infiltrovať do miest

Aktuálna správa
Lucia Mužlová
SITA
Vojna na Ukrajine
Ruskí vojaci sa prezliekli do civilného oblečenia.

Ukrajina vo štvrtok nariadila ďalšie evakuácie východných oblastí, vrátane mesta Družkivka, ktoré sa nachádza blízko miesta, kde ruská armáda nedávno dosiahla rýchly postup. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť civilistov pred pokračujúcim tlakom ruských síl.

„Začali sme povinnú evakuáciu rodín s deťmi z mesta Družkivka,“ uviedol Vadym Filaškin, šéf vojenskej správy Doneckej oblasti, a dodal, že evakuáciu nariadili aj pre ďalšie štyri dediny v okolí. V týchto oblastiach zostáva podľa neho ešte 1 879 detí.

Prezliekli sa

Ako píše Telegraph, ruskí vojaci sa prezliekli do civilného oblečenia, čo im pomohlo infiltrovať mesto.

Ruské sily vo štvrtok oznámili, že obsadili dedinu Iskra a malé mesto Ščerbynivka v Doneckej oblasti, ktorú Kremeľ anektoval v septembri 2022. V utorok ruské jednotky dosiahli rýchly postup až do 10 kilometrov v úzkom úseku frontovej línie pri mestách Dobropilľa a Družkivka, čo podľa amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) predstavuje ich najväčší denný územný zisk za viac ako rok.

Ešte v stredu Ukrajina nariadila evakuácie z mesta Bilozerske, ktoré sa nachádza neďaleko oblastí, kde ruské sily postupujú.

