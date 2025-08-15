Kúpanie sa zmenilo na tragédiu: Trojica dievčat sa začala topiť v Laborci, dve zachránili. 13-ročná Natálka už šancu nemala

Ilustračné foto: TASR - Jaroslav Novák

Nina Malovcová
Ani jedna z nich nevedela plávať.

Horúce augustové popoludnie v obci Nacina Ves na východnom Slovensku sa skončilo tragédiou. Skupinka kamarátov si chcela užiť kúpanie v rieke Laborec, no zábava sa v priebehu sekúnd zmenila na boj o život. Trojica dievčat, ktorá nevedela plávať, sa začala topiť.

Dve z nich sa podarilo zachrániť, no 13-ročná Natálka sa už spod hladiny nevynorila. Jej bezvládne telo vytiahol z vody službukonajúci policajt. Podľa informácií TV JOJ sa muž zákona pokúšal dievča oživiť priamo na brehu, no jeho snaha bola márna.

Kúpanie sa zmenilo na drámu

V osudný deň sa dve sestry a ich kamarátka rozhodli vstúpiť do vody napriek tomu, že ani jedna z nich nevedela plávať. Silný prúd a hĺbka rieky ich rýchlo vtiahli do problémov. Natálkina sestra, ktorú sa podarilo dostať na breh, okamžite utekala domov po pomoc. Ako prví dorazili policajti zo Strážskeho. Jeden z nich bez váhania vošiel do vody.

Lekár vylúčil cudzie zavinenie

„Z vôd Laborca vytiahol maloletú osobu príslušník Policajného zboru Strážske, ktorý sa ju ako prvý pokúšal oživiť, avšak bezúspešne,“ uviedla pre televíziu hovorkyňa KR PZ Lenka Ivanová. Na miesto prišiel aj obhliadajúci lekár, ktorý potvrdil, že pri tragédii nezohralo rolu cudzie zavinenie.

Presnú príčinu smrti má určiť pitva. „Po vykonaní potrebných procesných úkonov a ukončení obhliadky miesta udalosti bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia,“ dodala Ivanová.

