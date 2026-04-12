Krvavá dráma na stanici v Trnave: Hádka prerástla do útoku, muž skončil s bodno-reznými zraneniami

Nina Malovcová
Konflikt medzi mužmi skončil útokom.

Na železničnej stanici v Trnave zasahovali v nedeľu krátko pred štvrtou hodinou popoludní záchranné zložky. Incident sa odohral v čase, keď býva stanica výrazne vyťažená, nedeľné popoludnia sú totiž typické zvýšeným pohybom cestujúcich, mnohí sa vracajú na internáty do škôl či za prácou.

Podľa informácií Televízie Markíza malo dôjsť ku konfliktu dvoch mužov, ktorý následne prerástol do fyzického útoku. Jeden z nich mal použiť zatiaľ neznámy predmet.

Muž utrpel vážne zranenia

Napadnutý muž mal podľa dostupných informácií utrpieť bodno-rezné poranenia. Na mieste mu poskytli prvú pomoc a následne ho previezli do nemocnice. Počas zásahu mal strácať vedomie.

Nie je zatiaľ jasné, čo konfliktu predchádzalo ani aký predmet bol pri útoku použitý. Prípadom sa zaoberá polícia, ktorá preveruje všetky okolnosti udalosti.

Správu budeme aktualizovať.

