Už je rozhodnuté: Maďari odvolili. Hlasovanie s rekordnou účasťou narušili bombové hrozby, zasahovala polícia

Hlasovanie sa na chvíľu zastavilo.

Parlamentné voľby v Maďarsku v nedeľu popoludní nakrátko prerušili v dôsledku bombových hrozieb v mestách Pécs a Miškovec. Podľa servera index.hu polícia so psami prehľadala budovy s volebnými miestnosťami a hlasovanie bolo na ten čas prerušené, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Hrozba sa týkala troch volebných miestností v Miškovci v Kultúrnom centre Gézu Gárdonyiho. Prerušenie trvalo zhruba pol hodinu, psy nenašli žiadne výbušniny.

Rekordná účasť

Podobná situácia bola aj v Pécsi s volebnými miestnosťami v zdravotníckom centre na ulici Lánc. Voľby sprevádza rekordná účasť – už po sedemnástej hodine odhlasovalo viac než 74 percent oprávnených voličov, čo je najvyššia volebná účasť, akú v krajine zaznamenali od zmeny režimu v roku 1989.

Volebné miestnosti sa zatvorili o 19.00 h.

Súboj Orbán verzus Magyar

Maďarskí voliči rozhodovali o tom, či úradujúci premiér Viktor Orbán so svojou stranou Fidesz zostane na čele krajiny, alebo ho vystrieda jeho niekdajší spolupracovník a v súčasnosti hlavný oponent Péter Magyar, predseda opozičnej strany Tisza.

Predseda vlády tentoraz nebol považovaný za favorita. Predvolebné prieskumy naznačovali, že by jeho strana mohla prehrať. Ani zväčšujúci sa náskok opozičnej strany Tisza by však podľa niektorých pozorovateľov nemusel stačiť na odstavenie doterajšieho hegemóna maďarskej politiky od moci.

Vládny Fidesz postavil svoju kampaň predovšetkým na témach suverenity, odporu voči migrácii a kritike Európskej únie, pričom dôraz kládol na stabilitu a kontinuitu. Magyar zase okrem iného sľuboval reformy, ktoré napravia vzťahy medzi Budapešťou a Bruselom, ktorý pre korupciu a rozklad právneho štátu zmrazil Maďarsku miliardy z eurofondov.

Opozícia upozorňovala na problémy krajiny

Opozícia sa tiež snažila mobilizovať voličov kritikou stavu právneho štátu, korupcie a ekonomických problémov, ako je inflácia či životné náklady. Významnú úlohu v kampani hrá aj zahraničnopolitická orientácia krajiny vrátane vzťahov s Ruskom a EÚ.

Orbán po odovzdaní hlasovacieho lístka vyhlásil, že z vedenia Fideszu odstúpi len v prípade zdrvujúcej porážky vo voľbách. Péter Magyar vyzval na spoločnú a mierumilovnú zmenu režimu v krajine, pripomína 24.hu.

