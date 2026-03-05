Krutý trest za Walterove hriechy: Herečka z Dunaja prehovorila o dramatickej scéne, Helga padne na dno

Foto: TV Markíza

Jana Petrejová
Dunaj k vašim službám
Ukázala sa v podobe, na akú nie sú u nej zvyknutí.

Napätie, strach a neistota, ktoré by si nikto neprial zažiť ani vo sne. Seriál opäť priniesol scénu, pri ktorej divákom tuhla krv v žilách. Helga sa ocitla v odľahlej chatke, ďaleko od bezpečia a známych tvárí – tvárou v tvár mužovi, ktorý ju držal v zajatí.

Helgino zajatie prinieslo do deja nový zlom. Z prostredia, na ktoré boli diváci zvyknutí, sa príbeh presunul do stiesneného priestoru lesnej chatky. Práve izolácia od civilizácie dodala celej situácii ešte väčšiu intenzitu. Každý pohľad, každé slovo a každé ticho medzi postavami malo váhu. Nekompromisný Laco Koptík, ktorý prišiel o svoju milovanú Magdu kvôli krutému Walterovi, držal Helgu v zajatí a nechcel ju pustiť. Predstaviteľka Helgy je rada, že zažila túto nezvyčajnú scénu, aj keď to bolo náročnejšie, ako priznala pre Markízu.

Čelí pomste

Izolované prostredie, ticho prerušované len napätými dialógmi a pohľady plné nevypovedaných hrozieb vytvorili atmosféru, ktorá divákov prikovala k obrazovkám. Hoci ovalila Laca polenom a ušla z chatky, vo vzduchu visí otázka: je voľná, alebo sa jej osud ešte nejako skomplikuje? Už len pohľad na ňu zvieral nejedno citlivé srdce. Bola zničená, strapatá a s ranami na tvári. Jana Majeská sa tak ocitla v netypickom prostredí.

Diváci boli zvyknutí na Helgu v honosných priestoroch a v pekných šatách. Nastala však zmena. „Môj muž robil veľmi zlé veci a ako vždy si to odnesiem ja. Takže pomsta bude sladká a bude sa týkať predovšetkým mňa,“ prezradila Jana, ktorá hrá Walterovu manželku. Blondínka tak pyká za Walterove hriechy.

„Dokonca som dvojnásobná obeť, lebo aj predtým sa mi niečo stane, ono sa to bude postupne nabaľovať a trošku už aj príde na tých Nemcov. Ako Jana som s tým v pohode, ako Helga samozrejme nie som, ale zase treba trošku vyrovnávať balans,“ pokračovala herečka a zároveň doplnila, že Helga zažije všetko možné.

Príde o dôstojnosť

