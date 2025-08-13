Kritizovala ju Šimkovičová, v SNG ju už nenájdete: Potichu zrušili výstavu, ktorá sa nepáčila ani Machalovi a Ficovi

SNG odstránila výstavu, ktorá mala zostať roky, no trvala len rok.

V Slovenskej národnej galérii v Bratislave potichu zmizla expozícia súčasného umenia, ktorú ostro kritizovali ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS), generálny tajomník služobného úradu Lukáš Machala aj premiér Robert Fico (Smer-SD).

Ako upozornil Denník N, o prázdnom výstavnom priestore informovala na Facebooku kurátorka Lucia Gregorová Stach. Napísala, že k odinštalovaniu došlo „bez verejného oznámenia, odbornej reflexie a symbolického uzavretia“ a že tento krok nepovažuje za technické rozhodnutie, ale za jasný politický zásah.

„Zrušenie expozície, ktorá nebola výkladnou skriňou, ale pracovala s pluralitou, intimitou, rodom, nesúhlasom a minoritnými perspektívami, je príznakom normalizačnej kultúrnej politiky, ktorá neznesie to, čo nevie kontrolovať.“ Podľa nej bola koncepcia výstavy zámerne otvorená, s dôrazom na rôznorodé hlasy a pohľady.

Zrušenie sa udialo potichu

Architektúra, ktorú vytvoril Marcel Benčík, mala byť mobilná a adaptabilná, aby umožňovala neustály pohyb a zmenu. „Miesto po expozícii je v tejto chvíli už len otvorenou ranou – prázdnom plným strachu. Je to ďalší násilný symbolický akt postupného vytláčania súčasného umenia z verejnej inštitúcie,“ zdôraznila Gregorová Stach. Dodala aj, že podľa nej sa národná galéria mení na „malomeštiacky pekný dom, uhladenú vitrínu, domáci oltárik, nie miestom rizika a premýšľania“.

Lucia Gregorová Stach ďalej hovorí, že zrušenie výstavy sa udialo potichu. Sama v SNG skončila v apríli po výpovedi, ktorú dostala ešte od Niňaja. Riaditeľ Králik pritom ešte v júni hovoril, že výstava ostáva. „Je to politikum. Zrušenie expozície, ktorá nebola výkladnou skriňou, ale pracovala s pluralitou, intimitou, rodom, nesúhlasom a minoritnými perspektívami, je príznakom normalizačnej kultúrnej politiky, ktorá neznesie to, čo nevie kontrolovať,“ píše v príspevku.

Kritika priamo z vlády

Ako sme vás už informovali v našom staršom článku, ministerka Šimkovičová ešte pred zrušením výstavy zverejnila na sociálnych sieťach fotografie diel a vyzvala ľudí, aby sa k nim vyjadrili: „Prosím, pozrite si zopár záberov z jednej z aktuálnych výstav v SNG. Kľudne mi nechajte pod príspevkom komentár, ako sa vám páči.“

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Martina Šimkovičová (@simkovicovaofficial)

Zároveň naznačila, že výstava sa skončí už čoskoro: „Bude k dispozícii len do konca marca.“ Lukáš Machala po návšteve galérie napísal na Telegrame: „To, čo tam vystavujeme v rámci tzv. súčasného výtvarného umenia na Slovensku, je pre mňa panoptikum psychiatrických diagnóz bez akejkoľvek umeleckej hodnoty.“

Dodal aj, že „Slovenská národná galéria nie je ani slovenská, ani národná a ani galéria“ a avizoval zmeny: „Čoskoro bude národná galéria miestom pre hodnotné slovenské výtvarné umenie.“

Premiér Robert Fico opísal, čo ho na výstave zaujalo: „Nebudem hodnotiť. Len poviem, že som videl zlomenú lyžu, na konci ktorej bol priklincovaný vibrátor, video kľačiacej ženy pľujúcej niečo na zem.“ Zároveň vyjadril nádej, že ministerka urobí všetko pre to, aby „tieto moderné kúsky nahradila nádhernými slovenskými obrazmi“.

Výstava zmizla bez oznámenia

Podľa Denníka N sa expozícia skončila bez akéhokoľvek upozornenia. Na webe galérie je pritom stále vedená ako aktuálna. Pôvodne mala v priestoroch SNG zostať niekoľko rokov, no napokon trvala len niečo cez rok. Riaditeľ galérie Juraj Králik sa k dôvodom stiahnutia a k prípadnej súvislosti s politickou kritikou zatiaľ nevyjadril.

