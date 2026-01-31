Kotlár má problém so zákonom: Polícia ho obvinila pre vyjadrenia o mRNA vakcínach

Polícia rieši prípad poslanca Petra Kotlára.

Polícia obvinila vládneho splnomocnenca a poslanca z klubu SNS Petra Kotlára z trestného činu šírenia poplašnej správy. Informáciu zverejnil poslanec SaS Tomáš Szalay, ktorý uviedol, že ho o tom informoval vyšetrovateľ.

Podľa Szalaya už malo byť Kotlárovi doručené uznesenie o vznesení obvinenia. Za šírenie poplašnej správy hrozí podľa Trestného zákona trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.

Trestné oznámenie podala SaS

Trestného činu šírenia poplašnej správy sa podľa zákona dopustí ten, kto úmyselne spôsobí vážne znepokojenie aspoň časti obyvateľstva tým, že rozširuje nepravdivú informáciu. Prísnejší trest hrozí v prípade, ak je takáto správa oznámená právnickej osobe, napríklad hromadnému informačnému prostriedku. Trestné oznámenie podala strana Sloboda a Solidarita v súvislosti s Kotlárovými vyjadreniami o tom, že mRNA vakcíny menia DNA ľudí.

Informácia sa objavila už v januári

Správa o tom, že Kotlár čelí obvineniu, sa objavila už v polovici januára, vtedy sa ju však nepodarilo potvrdiť. Trestné stíhanie pre jeho vyjadrenia o covide a vakcínach sa začalo ešte minulý rok na jeseň. Kotlár sa v minulosti dostal do pozornosti verejnosti aj výrokom, keď ľudí zaočkovaných mRNA vakcínou prirovnal ku kukurici.

Kotlára sa verejne zastal premiér Robert Fico, ktorý vyhlásil, že za pravdu sa vždy platí vysoká cena a že za poslancom stojí. Vládna koalícia strán Smer, Hlas a SNS má v parlamente krehkú väčšinu a vláda je pri hlasovaniach odkázaná aj na hlas Petra Kotlára.

