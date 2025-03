Fico sa postavil za Kotlára. Kritikom radí, aby si brali príklad z jeho pracovitosti

Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár predložil generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi závažné dôkazy.

Uviedol to premiér Robert Fico (Smer-SD) na sociálnej sieti. Podľa neho každý, kto má „potrebu kopnúť si“ do Kotlára, si má zobrať vzor z jeho pracovitosti a zanietenosti. Dodal, že sa oboznámil so závermi znaleckého posudku vypracovaného renomovaným znalcom z Českej republiky.

„Musíme požiadať o potvrdenie alebo vyvrátenie tohto znaleckého posudku a potom urobiť príslušné právne kroky proti dotknutým farmaceutickým firmám,“ poznamenal premiér.

Vláda uplynulú stredu zobrala na vedomie ústnu informáciu Kotlára o výsledkoch analýzy retenčných šarží vakcín proti koronavírusu. Kabinet zároveň uložil ministrovi zdravotníctva zriadiť pracovnú skupinu, ktorá má do 31. júla vypracovať odborné stanovisko a preskúmať možnosti potenciálnych opatrení v súvislosti s informáciou splnomocnenca o výsledkoch analýzy vakcín.

Zmena ľudskej DNA?

Kotlár ešte predtým o výsledkoch analýzy informoval Žilinku. Potvrdila podľa neho, že všetky testované šarže vakcín sú schopné meniť ľudskú DNA, čo môže viesť k vzniku viacerých závažných ochorení.

Fico sa zaoberal aj situáciou v koalícii. Podľa neho Hlas-SD aj SNS mohli rozpady svojich klubov riešiť samostatne a bez jeho zásahu. „Samozrejme, že cítim nervozitu, tak v Hlase, ako aj v SNS, ale znova pripomínam, že spolu prišli o sedem poslancov, vládna koalícia stratila väčšinu a predčasné voľby nadobúdali reálnu kontúru,“ dodal. Poďakoval klubu svojej strany za stabilitu a podporu.

Premiér podporil i ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú (nominantka SNS). Objasnil, že v piatok sa zastavil v Slovenskej národnej galérii (SNG), pozrel si aj expozíciu súčasného umenia. „Verím, že tak, ako sa snaží o slovenskú kultúru v iných oblastiach, aj v prípade SNG urobí všetko preto, aby tieto moderné kúsky boli nahradené nádhernými slovenskými obrazmi, ktorých sú plné depozity,“ podotkol.