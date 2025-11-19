Kórea bola len začiatok. Skutočný koniec manželstva Karola a Diany prišiel za zatvorenými dverami v Sandringhame

Pravý koniec prišiel doma.

Posledné spoločné zahraničné turné princeznej Diany a princa Karola v Južnej Kórei býva často vykresľované ako definitívny koniec ich manželstva. Kráľovský korešpondent Robert Hardman však tvrdí, že rozhodujúci zlom nastal úplne inde.

Návšteva Soulu v roku 1992 nasledovala po publikovaní Mortonovej biografie, ktorá odhalila Dianinu dlhodobú nespokojnosť a vystavila pár nepretržitej pozornosti médií. Pre magazín DailyMail Hardman uviedol, že atmosféra turné bola síce napätá a naklonená kritike, no sama o sebe nebola dôvodom, prečo sa princezná Diana a princ Karol rozhodli ukončiť spoločný život. K skutočnému rozhodnutiu podľa neho došlo až počas príprav na tradičný víkend v Sandringhame.

Návšteva, ktorá ukázala viac ako iba oficiálny program

Hardman spomína, že cesta do Južnej Kórey sa odohrávala na pozadí medializovaných problémov, ktoré sa s párom už dlhšie spájali. Napriek tomu podľa neho Diana a Karol dokázali vystupovať dôstojne. „Turné bolo poučné v mnohých ohľadoch,“ povedal Hardman.


„To, čo mi najviac utkvelo v pamäti, bolo, že na jednej strane ste mali kráľovskú telenovelu. Bolo jasné, že pre nich nie je jednoduché obdobie. Ale pamätám si, že som si povedal: klobúk dole pred oboma, pretože bolo to dosť mizerné a oni sa aj tak snažili podať čo najlepší výkon pre krajinu,“ vyjadril sa kráľovský korešpondent. 

Zavádzajúce zábery a realita ukrytá za objektívom

