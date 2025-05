Konsolidácia u Šutaja Eštoka: Rezort vnútra nakúpi nové „herné“ počítače, jeden monitor má stáť viac ako tisíc eur

Ministerstvo vnútra vymení počítače staršie ako päť rokov. Ako sme vás už informovali, ide o súčasť rámcovej dohody za 326 miliónov eur. Ukázalo sa, že jedna zostava bude stáť asi 3400 eur, čo je cena špičkového herného stroja s vodným chladením.

Upozornil na to portál Fontech. Kým pred rokom štát nakupoval kancelársku techniku pre okresné úrady za asi 800 eur za kus, dnes bude cena významne vyššia.

Portál zároveň upozorňuje, že nemá k dispozícii detailné parametre zariadení, zatiaľ teda nie je jasné, či ide o predražené stroje. Má ísť však o mimoriadne výkonné zostavy, ktoré sú na kancelársku prácu prehnané. Za jeden monitor má rezort Matúša Šutaja Eštoka v čase konsolidácie zaplatiť asi 1 200 eur.

Má ísť o dlhodobú investíciu

„Je to investícia do štátu, ktorý má byť oporou pre občana. Do zamestnancov, ktorí si zaslúžia rešpekt. A do systému, ktorý musí byť pripravený zvládnuť výzvy 21. storočia,“ uviedol minister.

Technická obnova bude podľa ministerstva vnútra prebiehať vo vlnách. Najskôr polícia, potom hasiči a IT sekcie, napokon ostatné organizačné zložky rezortu. V pláne je konkrétne obnova viac ako 49 000 zariadení, od stolových a prenosných počítačov, cez monitory až po videokonferenčné jednotky.