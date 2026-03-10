Konflikt s Iránom sa blíži ku koncu, tvrdí Trump: Teherán to vidí inak, dostal varovanie

Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že „iránska vojna sa už čoskoro skončí“ bez toho, aby stanovil konkrétny termín. Podľa jeho slov totiž operácie USA a Izraela dosahujú svoje ciele, informuje TASR podľa správ agentúry AFP.
„(Vojna) sa skončí už čoskoro, a pokiaľ sa začne znovu, dostanú ešte silnejší úder,“ povedal šéf Bieleho domu počas tlačovej konferencie v meste Doral na Floride pred cestou do Washingtonu.
Varovanie Iránu pre ropné dodávky
Trump zároveň pohrozil rozsiahlejším útokom na Irán, pokiaľ zablokuje dodávky ropy, ktorej ceny prudko vzrástli pre vojnu na Blízkom východe. „Nedovolím, aby teroristický režim držal svet ako rukojemníka a aby sa pokúšal zastaviť globálne dodávky ropy. Ak Irán urobí čokoľvek pre to, aby to dosiahol, dostanú oveľa, oveľa tvrdší zásah,“ vyhlásil podľa AFP.
Líder Spojených štátov tiež zdôraznil, že Washington vyšetruje úder na školu, ku ktorému došlo v iránskom meste Mínáb v provincii Hormozgán na juhu krajiny ešte na začiatku konfliktu a ktorý si podľa všetkého vyžiadal viac ako 150 obetí. „Nech už správa ukáže čokoľvek, som ochotný to prijať,“ povedal Trump a naznačil, že Irán mohol použiť raketu Tomahawk na zasiahnutie školy.
Prezident USA sa okrem toho vyjadril aj k telefonátu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. „Hovorili sme o Ukrajine, kde prebieha nikdy nekončiaci boj… myslím si však, že išlo o pozitívny rozhovor k tejto téme,“ ozrejmil Trump.
Reakcia Iránu
Iránske Revolučné gardy vyhlásili v utorok, že o konci vojny na Blízkom východe rozhodnú samy. Reagovali tak na slová amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý tvrdil, že konflikt sa už čoskoro skončí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Je na nás, aby sme rozhodli o konci tejto vojny,“ uviedli gardy vo vyhlásení. „Rovnováha a budúce usporiadanie regiónu sú teraz v rukách našich ozbrojených síl, americké sily vojnu neukončia,“ zdôraznili vo vyhlásení.
Prezident USA v pondelok vyhlásil, že „iránska vojna sa už čoskoro skončí“ bez toho, aby stanovil konkrétny termín. Podľa jeho slov totiž operácie USA a Izraela dosahujú svoje ciele. Hovorca gárd odmietol tieto výroky a označil ich za pokus o zvládnutie domáceho a regionálneho tlaku.
Podľa hovorcu ozbrojené sily Iránu zároveň nedovolia až do odvolania export ani jediného litra ropy z regiónu k agresorovi a jeho partnerom. Zdôraznil, že ich snahy ovplyvniť ceny ropy a plynu budú len dočasné a márne, píše stanica al-Džazíra. Hovorca tiež poznamenal, že obranná infraštruktúra krajiny je funkčná napriek pretrvávajúcim nepriateľským operáciám a armáda je pripravená na pokračujúce boje.
