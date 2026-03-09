Kam môže vyletieť cena benzínu? Slováci si musia pripraviť peňaženky, prognózy nie sú priaznivé

Výrazné zvýšenie ceny ropy na svetových trhoch k úrovni 110 USD (95,147 eura) za barel (159 litrov) sa v minulosti pomerne rýchlo premietlo aj do cien pohonných látok na Slovensku. Začiatkom marca 2022, po ruskej invázii na Ukrajinu, cena benzínu vzrástla nad hranicu 1,7 eura za liter.
Počas štyroch týždňov vtedy stúpli ceny 95-oktánového benzínu takmer o 12 % a dosiahli úroveň okolo 1,758 eura za liter. Cena motorovej nafty vzrástla približne o 17 % až na približne 1,725 eura za liter. Cena ropy pritom v tom období rástla aj naďalej a počas nasledujúceho týždňa sa dostala až na približne 131 dolárov za barel.
Čo si myslia analytici?
Podľa analytika finančných trhov spoločnosti XTB Mateja Bajzíka môže dnešný vývoj na ropných trhoch opäť ovplyvniť ceny pohonných látok v regióne. „Ak by sa ropa stabilizovala nad úrovňou 100 dolárov za barel, v najbližších dňoch by sme mohli vidieť zdraženie pohonných látok približne o tri až sedem centov na liter,“ uviedol Bajzík.
V susednom Česku už tento týždeň evidujú výraznejší medzitýždňový nárast cien, upozornil hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda. Cena nafty vzrástla v prepočte približne o 20 centov za liter, čo predstavuje asi 15-percentný nárast. Benzín vzrástol o necelých 7 %.
Ak by sa geopolitické napätie na Blízkom východe ďalej zvyšovalo, ceny ropy by sa podľa analytikov mohli priblížiť k úrovni 120 dolárov za barel alebo ju aj prekročiť. Energetický trh je totiž v súčasnosti mimoriadne citlivý na geopolitické správy a volatilita môže zostať zvýšená aj v nasledujúcich mesiacoch.
G7 rezervy zatiaľ neuvoľní
Skupina siedmich najvyspelejších ekonomík sveta G7 zatiaľ nie je pripravená na koordinované uvoľnenie ropy zo svojich núdzových zásob v reakcii na vojnu v Iráne, tvrdí Francúzsko, ktoré skupine aktuálne predsedá. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.
„Dohodli sme sa, že budeme situáciu veľmi pozorne sledovať. Sme pripravení prijať všetky potrebné kroky vrátane využitia strategických rezerv na stabilizáciu trhu,“ uviedol francúzsky minister financií Roland Lescure po virtuálnom rokovaní skupiny G7 o vplyve konfliktu na energetické trhy.
Cena severomorskej ropy Brent v pondelok najprv vyskočila až o 29 %. Potom však prišla o časť ziskov, keď sa ukázalo, že G7 bude diskutovať o možnom uvoľnení ropy z núdzových rezerv.
