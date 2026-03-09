Kam môže vyletieť cena benzínu? Slováci si musia pripraviť peňaženky, prognózy nie sú priaznivé

Ilustračná foto: Pexels

Jakub Baláž
TASR
Zdraženie by sme mohli na čerpacích staniciach vidieť už v najbližších dňoch.

Výrazné zvýšenie ceny ropy na svetových trhoch k úrovni 110 USD (95,147 eura) za barel (159 litrov) sa v minulosti pomerne rýchlo premietlo aj do cien pohonných látok na Slovensku. Začiatkom marca 2022, po ruskej invázii na Ukrajinu, cena benzínu vzrástla nad hranicu 1,7 eura za liter.

Počas štyroch týždňov vtedy stúpli ceny 95-oktánového benzínu takmer o 12 % a dosiahli úroveň okolo 1,758 eura za liter. Cena motorovej nafty vzrástla približne o 17 % až na približne 1,725 eura za liter. Cena ropy pritom v tom období rástla aj naďalej a počas nasledujúceho týždňa sa dostala až na približne 131 dolárov za barel.

Čo si myslia analytici?

Podľa analytika finančných trhov spoločnosti XTB Mateja Bajzíka môže dnešný vývoj na ropných trhoch opäť ovplyvniť ceny pohonných látok v regióne. „Ak by sa ropa stabilizovala nad úrovňou 100 dolárov za barel, v najbližších dňoch by sme mohli vidieť zdraženie pohonných látok približne o tri až sedem centov na liter,“ uviedol Bajzík.

V susednom Česku už tento týždeň evidujú výraznejší medzitýždňový nárast cien, upozornil hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda. Cena nafty vzrástla v prepočte približne o 20 centov za liter, čo predstavuje asi 15-percentný nárast. Benzín vzrástol o necelých 7 %.

Ak by sa geopolitické napätie na Blízkom východe ďalej zvyšovalo, ceny ropy by sa podľa analytikov mohli priblížiť k úrovni 120 dolárov za barel alebo ju aj prekročiť. Energetický trh je totiž v súčasnosti mimoriadne citlivý na geopolitické správy a volatilita môže zostať zvýšená aj v nasledujúcich mesiacoch.

Ilustračné foto: Unsplash

G7 rezervy zatiaľ neuvoľní

Skupina siedmich najvyspelejších ekonomík sveta G7 zatiaľ nie je pripravená na koordinované uvoľnenie ropy zo svojich núdzových zásob v reakcii na vojnu v Iráne, tvrdí Francúzsko, ktoré skupine aktuálne predsedá. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.

Dohodli sme sa, že budeme situáciu veľmi pozorne sledovať. Sme pripravení prijať všetky potrebné kroky vrátane využitia strategických rezerv na stabilizáciu trhu,“ uviedol francúzsky minister financií Roland Lescure po virtuálnom rokovaní skupiny G7 o vplyve konfliktu na energetické trhy.

Cena severomorskej ropy Brent v pondelok najprv vyskočila až o 29 %. Potom však prišla o časť ziskov, keď sa ukázalo, že G7 bude diskutovať o možnom uvoľnení ropy z núdzových rezerv.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Irán opäť útočil na krajinu NATO: Nad Tureckom zostrelili raketu, zasiahnuť musela protivzdušná obrana

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Tip na film
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
1 na 1
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Útok na Irán
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Na nože
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac