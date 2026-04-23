Nákupné maniačky sa vracajú s novými tvárami. Okrem Plačkovej sa v nich objaví aj Jozef Vajda

Foto: TV JOJ

Dana Kleinová
Nebudú chýbať ani špeciálne súťažiace.

Nákupné maniačky patria k obľúbeným formátom TV JOJ. Práve táto televízia totiž ukazuje, ako vyzerá, ak má niekto záľubu vo varení, ale tiež v nakupovaní a niekedy to môže zájsť až do extrémov. V prípade Nákupných maniačok však nechýba ani porota, ktorá súťažiacich rýchlo dostane nohami späť na zem.

V minulosti ju tvorili Marián Hornyak, Lukáš Kimlička a Maroš Kočišík. V posledných sériách boli diváci zvyknutí na Hornyaka spolu s influencerkou Emou Fajnor. Teraz sa však porota opäť mení, ako informovala samotná TV JOJ, a do poroty prichádza Zuzana Plačková, ktorá sa v minulosti objavila v šou v jej VIP verzii ako súťažiaca.

 

Nová séria s množstvom nových tvárí

Špeciálne epizódy, ktoré sú dostupné na JOJ play, prinesú rovno dve novinky. Hoci koncept relácie ostáva rovnaký – päť žien, jeden týždeň, obmedzený rozpočet a jasná úloha vytvoriť čo najlepší outfit, jej osadenstvo sa posúva na novú úroveň. Zuzana Plačková totiž zasadne do poroty a komentovania šou sa namiesto Mateja Zrebného chopí herec Jozef Vajda.

„Jeho hlas sprevádza dianie v jednotlivých epizódach a pridáva im ešte väčšiu dávku emócií, humoru aj nadhľadu. Práve tento prvok robí zo špeciálnych Maniačok niečo, čo si fanúšikovia určite nechcú nechať ujsť,“ avizovala TV JOJ.

Nebudú pritom chýbať ani špeciálne súťažiace. V predošlom článku televízia prezradila, že sa v relácii objavia Katka Kadlecová, Lenka Michalková, Lívia Lacková, Janka Kočišová alias Janka Topánka a Lucia Mudríková.

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac