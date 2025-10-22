Konečne bez hádok a intríg. Diváci Bez servítky sa zhodli na jednom, takto má vyzerať relácia, ktorá má úroveň

Po minulom týždni čakali mnohí ďalšiu kontroverznú postavičku, ktorá na seba pritiahne pozornosť. Medzi súťažiacimi sa totiž objavil Vesače a v partii predtým zase Nora Kabrheľová. Avšak tento týždeň sa zdá byť iný, keďže v zostave nie je žiadna celebrita, ktorá by šokovala svojimi hláškami.
Tentokrát tvorcovia Bez servítky stavili na profesionálov, ktorí sa postarajú o kulinárske zážitky. Šéfkuchári František Sedlák, Zdenko Kramarčík, Peter Bracho, Radoslav Jurák a Marek Ort sa zhostili varešky a ukázali, čo všetko sa v nich skrýva. Nadšení sú aj diváci, ktorí si vo veľkom osadenstvo pochvaľujú.
Klasika v modernom šate
Týždeň začal František, ktorý ukázal klasiky tak, ako ich mnohí nepoznajú. Témou týždňa je „klasika na moderno“, čo znamená, že majú pripraviť slovenské tradičné jedlá, no povýšené na novú úroveň. Šéfkuchár František Sedlák hneď na začiatku nastavil latku veľmi vysoko a vyhral sa s granadírom, španielskym vtáčikom a šiškami.
Druhý deň patril Zdenkovi Kramarčíkovi, ktorý prekvapivo taktiež uvaril španielskeho vtáčika, hostia si pochutnali na polievke z hlávkového šalátu s pľúckami a záver patril dukátovým buchtičkám. Samotná pätica súťažiacich, ale zrejme aj slovenská kuchyňa, sú dôvodmi, prečo diváci jasajú a po týždňoch v znamení kontrovezných celebrít uvítali obyčajných ľudí, ktorí sú z fachu.
