Kolumbia rieši nečakaný problém: Escobarove hrochy sa vymkli kontrole, vláda hovorí o nutnom odstrele

Nina Malovcová
TASR
Kolumbia chce zasiahnuť proti hrochom z Escobarovej éry.

Kolumbia plánuje výrazne znížiť populáciu invazívnych hrochov, ktoré sa v juhoamerickej krajine rozmnožili zo zvierat kedysi vlastnených narkobarónom Pablom Escobarom. Po rokoch diskusie o regulácii ich rozrastajúceho sa počtu to v pondelok oznámila vláda, informuje TASR podľa agentúry DPA.

Ministerka životného prostredia Irene Vélezová Torresová uviedla, že zámerom úradov je spočiatku utratiť približne 80 zvierat. Snahy premiestniť hrochy do zoologických záhrad a parkov v iných krajinách ako Mexiko, India či Filipíny podľa nej neboli úspešné. Ministerstvo na plánoch premiestnenia stále pracuje, ale na obmedzenie populácie hrochov sú potrebné naliehavé kroky.

Počet hrochov môže dramaticky narásť

Vo voľnej prírode v Kolumbii v súčasnosti žije podľa odhadov asi 200 hrochov. Bez zásahu ľudí by sa ich počty mohli do roku 2035 zvýšiť na približne 1000, tvrdí ministerstvo životného prostredia. Vedci upozorňujú, že tieto zvieratá narúšajú miestne ekosystémy, ohrozujú endemické bylinožravé druhy ako lamantíny (morské kravy) a riečne korytnačky, poškodzujú poľnohospodársku pôdu a predstavuje tiež riziko pre ľudí.

Escobar si nechal doviezť z Afriky štyri hrochy pre súkromnú zoo na svojej usadlosti Hacienda Nápoles. Po jeho smrti v roku 1993 pri zásahu bezpečnostných zložiek začala hacienda chátrať a hrochy unikli do voľnej prírody, kde sa nekontrolovane množili a rozšírili do celého regiónu.
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z…

