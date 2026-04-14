Kolumbia rieši nečakaný problém: Escobarove hrochy sa vymkli kontrole, vláda hovorí o nutnom odstrele

Kolumbia plánuje výrazne znížiť populáciu invazívnych hrochov, ktoré sa v juhoamerickej krajine rozmnožili zo zvierat kedysi vlastnených narkobarónom Pablom Escobarom. Po rokoch diskusie o regulácii ich rozrastajúceho sa počtu to v pondelok oznámila vláda, informuje TASR podľa agentúry DPA.
Ministerka životného prostredia Irene Vélezová Torresová uviedla, že zámerom úradov je spočiatku utratiť približne 80 zvierat. Snahy premiestniť hrochy do zoologických záhrad a parkov v iných krajinách ako Mexiko, India či Filipíny podľa nej neboli úspešné. Ministerstvo na plánoch premiestnenia stále pracuje, ale na obmedzenie populácie hrochov sú potrebné naliehavé kroky.
Počet hrochov môže dramaticky narásť
Vo voľnej prírode v Kolumbii v súčasnosti žije podľa odhadov asi 200 hrochov. Bez zásahu ľudí by sa ich počty mohli do roku 2035 zvýšiť na približne 1000, tvrdí ministerstvo životného prostredia. Vedci upozorňujú, že tieto zvieratá narúšajú miestne ekosystémy, ohrozujú endemické bylinožravé druhy ako lamantíny (morské kravy) a riečne korytnačky, poškodzujú poľnohospodársku pôdu a predstavuje tiež riziko pre ľudí.
