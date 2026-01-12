Rekordný úlovok na mori: Španielska polícia zadržala loď s 10 tonami kokaínu, nepomohlo ani dômyselné maskovanie

Španielska polícia v pondelok oznámila, že skonfiškovala doteraz najväčšiu zásielku kokaínu na mori po tom, ako v Atlantickom oceáne zadržala kontajnerovú loď smerujúcu do Európy, ktorá prevážala takmer desať ton tejto drogy.
Policajti minulý týždeň vykonali raziu na lodi plaviacej sa pod vlajkou Kamerunu, ktorá vyplávala z Brazílie, pričom zaistili 9 994 kilogramov kokaínu ukrytého v 294 balíkoch v zásielke soli, uvádza sa vo vyhlásení španielskej polície.
Zatkli 13 členov posádky
Počas operácie, do ktorej boli zapojené americké, brazílske, britské, francúzske a portugalské úrady, zatkli 13 členov posádky plavidla a zaistili bližšie neidentifikovanú strelnú zbraň určenú na ochranu kontrabandu, dodala polícia.
Úzke väzby Španielska s Latinskou Amerikou a blízkosť Maroka, ktoré je popredným producentom marihuany, z tejto krajiny na Pyrenejskom polostrove robia jednu z najdôležitejších vstupných brán pre pašerákov drog do Európy a Európskej únie (EÚ).
V roku 2024 španielska polícia zadržala 13 ton kokaínu z kontajnerovej lode, ktorá dorazila do juhošpanielskeho prístavu Algeciras z Ekvádoru. Išlo o doteraz najväčšiu zásielku zhabanú na španielskej pevnine.
