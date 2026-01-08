Kedysi a dnes. Neuveríte, ako sa zmenili moderátorky Dámskeho klubu, archívne zábery odhalili ich minulosť

Dnes patria moderátorky relácie Dámsky klub k stáliciam na televíznych obrazovkách a pre mnohých divákov sú symbolom pohody, elegancie a prirodzeného šarmu. Ich tváre poznáme z každodenného vysielania, kde pôsobia sebavedome a profesionálne, akoby pred kamerou stáli odjakživa. No aj ony majú za sebou roky hľadania vlastného štýlu, skúseností a premien, ktoré priniesol čas.
Archívne zábery z minulosti vyvolávajú úsmev aj nostalgiu. Móda, účesy či líčenie odrážajú dobu, v ktorej vznikli, a zároveň pripomínajú, že každá verejne známa osobnosť si prešla určitým vývojom. Stačí si pozrieť video, ktoré zverejnil Dámsky klub na sociálnej sieti a je dosť možné, že mnohí ostanú dojatí tým, akú silu má čas.
Ako vyzerali pred rokmi?
Vráťte sa späť v čase a pozrite sa na to, ako sa zmenili moderátorky, ktoré dnes vnímame ako neoddeliteľnú súčasť populárnej televíznej relácie. Na imidži Sone Müllerovej, Ivety Malachovskej, Andrey Chabroňovej a Karin Majtánovej zanechali čas, skúsenosti aj meniace sa trendy výraznú stopu. Staršie fotografie ponúkajú zaujímavý pohľad do minulosti a ukazujú, ako si známe tváre prešli výraznou premenou.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Účesy, móda či celkový výraz odzrkadľujú nielen osobný vývoj, ale aj ducha svojej doby. Moderátorky mali bezpochyby šmrnc aj pred rokmi. A hoci sa zmenili a pribudli im vrásky, v ich tvárach sú podpísané skúsenosti, ktoré ich vyformovali a vďaka tomu sú dnes tam, kde sú.
