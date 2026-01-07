Úprimná spoveď Dary Rolins o životných pádoch: Hudba odráža aj skúsenosti, o ktorých sa roky bála hovoriť

Patrí medzi najikonickejšie tváre slovenskej hudobnej scény, no za leskom pódií sa skrývajú aj skúsenosti, ktoré formovali jej život. Jej piesne často nehovoria len o láske a zábave, ale zachytávajú aj osobné výzvy, straty, vnútorné boje či chvíle sebareflexie.
Za úspechom popovej divy Dary Rolins stojí nielen talent, zlato v hrdle a charizma, ale aj skúsenosti, ktoré formovali jej život a hudbu. Málokto si uvedomuje, čo sa skrýva za slovami v jej skladbách. Odrážajú oveľa viac, vrátane radosti i bolesti, ako naznačila Dara v relácii Na káve s.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Nesú dôležité odkazy
Väčšina ľudí si užíva rytmus, nechá sa unášať príjemnými melódiami a spieva spolu s ňou. Dara však vie premeniť vlastné životné situácie na texty, ktoré rezonujú s ľuďmi, pretože sú úprimné, autentické a plné emócií. „Je veľa vecí, ktoré sú citlivé a nechávam si ich pre seba a pri niektorých si poviem, že chcem ich dať vedieť mužom a ženám, ktorí sa trápia, aby sa nad nimi zamysleli,“ priznala speváčka.
Jej piesne sú teda aj pre tých, ktorí riešia, že nie sú dosť dobrí, nie sú akceptovaní alebo sú nešťastní, lebo ich niekto opustil. Možno povedať, čo spomenula aj moderátorka relácie, že umelkyňa podáva akési posolstvo, a zároveň aj nejaké ponaučenie.
„Niečo v zmysle, že poučte sa z chýb či zo situácií, ktoré si ty zažila. To ja cítim v tých pesničkách a ty si toho prežila veľa. Ako keby to bola nejaká húsenková dráha, že si niekde na vrchole a potom ťa niekto zraní a zrazu ideš dole. Je to náročné, že sa o to takto delíš s ostatnými?“ opýtala sa Dary moderátorka.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Charizmatická blondínka má na to jasnú odpoveď. „To, čo hovoríš, je absolútna pravda. Cítim to tak a beriem to, že len vďaka tomu som, kto som, čo som, kde som. Lebo podľa mňa by som bola strašne nezaujímavá aj sama pre seba, keby som tieto všetky veci nezažila, nezdolala, neprehodnotila, nevyhodnotila, nespracovala do hudby, do textov a neposlala to späť,“ ozrejmila Dara Rolins.
Nahlásiť chybu v článku