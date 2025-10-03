Keď žezlo preberie princ William: Kráľovskí experti vyšli s pravdou von, aký bude podľa nich ako kráľ

Ako dedič trónu po svojom otcovi, kráľovi Karolovi, princ William inšpiroval kráľovských expertov, aby sa podelili o svoje názory na to, ako sa podľa nich trojnásobný otec vyrovná s novými povinnosťami a zodpovednosťou. Šepká sa, že sa stane monarchom skôr, než sa predpokladalo. Podľa odborníkov sa však svojej novej funkcie nezľakne.
Po smrti starej mamy, kráľovnej Alžbety v septembri 2022, nastúpil na trón Williamov otec kráľ Karol ako britský monarcha, zatiaľ čo Williamovi bol formálne udelený titul princ z Walesu. Odvtedy prevzal významnejšiu ústavnú a ceremoniálnu pozíciu, zastupoval kráľa na štátnych podujatiach a medzinárodných cestách, ako uviedol denník Mirror.
Je pripravený na dôležitú úlohu
V novom dokumente Channel 5 s názvom William a kráľ: Aký otec, taký syn, bol označený za „pravú ruku“ svojho otca, pričom sa experti podelili o názory na nástup otca troch detí na trón. Program ponúka pohľad na jeho stretnutia so svetovými lídrami vrátane Emmanuela Macrona a prezidenta Trumpa, ktorí nedávno počas štátnej návštevy pochválili jeho profesionalitu.
Po odvysielaní videa, v ktorom Donald Trump predpovedal princovi svetlú budúcnosť, jeden z rozprávačov poznamenal: „Keďže William zastupuje Britániu, veci vyzerajú dobre, čo sa týka budúcich vzťahov s USA.“ Novinárka a kráľovská komentátorka Afua Haganová ponúkla svoju analýzu a uviedla: „Princ William musí hrať túto úlohu. Donald Trump ho má zrejme rád, hoci sa nikdy nedozvieme úplnú pravdu, no je naozaj na princovi Williamovi, aby zabezpečil, že Donald Trump odíde zo Spojeného kráľovstva s pocitom, že si ho váži a že sa skvele zabaví.“
Kate Nichollová z Vanity Fair naznačila, že súčasné povinnosti princa Williama po boku jeho otca naznačujú vysokú úroveň dôveryhodnosti. „Nenechal by Williama viesť tieto dôležité stretnutia s Trumpom, Macronom alebo inými svetovými lídrami, keby si kráľ Karol nemyslel, že je schopný. William sa ukázal ako veľmi uvedomelý medzinárodný štátnik,“ povedala.
Kate navyše prezradila, že hovorila s kráľovským asistentom, ktorý je presvedčený o tom, že William je „absolútne pripravený“ prevziať úlohu kráľa. Svojmu publiku povedala: „Spýtala som sa asistenta, či je William pripravený, ak by jeho čas prišiel skôr, ako sa očakávalo. Jeho odpoveď bola okamžitá. Pozná Williama už desaťročia a jednoznačne poznamenal, že je pripravený.“
