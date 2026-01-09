Kaufland u našich susedov otvoril prvú špeciálnu predajňu. Zákazníkom sa chce prispôsobiť aj na Slovensku

Ilustračná foto: interez.sk (Jakub Baláž)

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Neďaleko Slovenska zákazníkov prekvapil nový druh predajne, súvisieť má s aktuálnym trendom v nakupovaní.

Kaufland v Českej republike prišiel v závere minulého roka s novým konceptom predajní vo formáte XS. Menšou a kompaktnejšou predajňou chce reflektovať súčasné maloobchodné trendy a zároveň sa takto čo najviac priblížiť spotrebiteľom. My sme zisťovali, či sa podobných predajní dočkáme aj na Slovensku.

Reťazec, ktorý je členom nemeckej skupiny Schwarz Gruppe, patrí medzi popredných obchodníkov s potravinami aj na slovenskom trhu. Aktuálne má Kaufland pod Tatrami otvorených 88 predajní a v expanzii plánuje pokračovať, o čom sme vás v minulosti informovali v tomto článku.

Prvý obchod vo formáte XS

Spoločnosť je na našom trhu známa aj tým, že sa pri rozlohe svojich obchodov drží zaužívaných rozmerových štandardov. V rámci nich nepodlieza hranicu 2 000 metrov štvorcových a okolo tejto rozlohy sa pohybuje iba zriedka. Ako sa zdá, túto filozofiu Kaufland razí aj u našich susedov v Českej republike.

Pred pár týždňami však mnohých prekvapil oznámením, v rámci ktorého sprístupnil prvý obchod s označením XS. Stalo sa tak v obci Veselí nad Lužnicí. Ako reťazec informoval v tlačovej správe, ide o reakciu na potreby zákazníkov. Tí často v súčasnosti uprednostňujú rýchlejšie a kompaktnejšie nákupy v pravidelnejších intervaloch.

XS formát predajní je reakciou na potreby zákazníkov, ktorí preferujú rýchly a pohodlný nákup v blízkosti svojho bydliska. Aj v menšom formáte zachovávame naše štandardy kvality a rozmanitosti sortimentu i inovácií v oblasti udržateľnosti, na ktoré sú naši zákazníci zvyknutí,“ uviedla Renata Maierl, tlačová hovorkyňa spoločnosti Kaufland Česká republika.

Ilustračná foto: Kaufland

Rozloha pobočky je aj napriek XS formátu na úrovni úctyhodných 2 200 štvorcových metrov a návštevníci v nej nájdu prakticky všetky moderné prvky vrátane služby K-Scan či samoobslužných pokladníc.

Slováci chcú nakupovať rýchlo, ale dbajú aj na šírku sortimentu

Vzhľadom na similaritu českého a slovenského trhu by sa teoreticky dalo predpokladať, že s podobným pilotným projektom prídu aj zástupcovia slovenského Kauflandu. Ako nám potvrdila hovorkyňa slovenskej vetvy Nikoleta Lörincová, reťazec už u nás má viacero typov prevádzok, pričom v uplynulom období otvoril tiež menšie formáty.

Na Slovensku máme aktuálne 88 predajní rôznych typov, ktoré závisia od požiadaviek zákazníkov, ako aj od podmienok danej lokality. V tomto zmysle sme už vybudovali aj menšie formáty a v tomto nastavení plánujeme pokračovať aj naďalej, vždy berúc do úvahy možnosti konkrétnej lokality. Náš typ predajní sa však vyznačuje aj tým, že poskytuje priestor ďalším nájomcom,“ uviedla pre interez.

Foto: Kaufland

Napríklad, druhá zvolenská predajňa, otvorená počas vlaňajšieho decembra, má rozlohu 2 133 metrov štvorcových. Ako zástupkyňa slovenského Kauflandu dodala, aj oni vnímajú aktuálne trendy v nakupovaní a snažia sa im v rámci možností prispôsobiť.

Vo všeobecnosti vnímame trend rýchleho a pohodlného nakupovania, preto naše predajne v tomto smere neustále prispôsobujeme napríklad zavádzaním samoobslužných pokladníc či službou K-SCAN. Zároveň však pozorujeme, že pre zákazníka je stále dôležitý široký výber produktov a možnosť nákupu pod jednou strechou,“ dodala Lörincová.

