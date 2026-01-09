Kaufland u našich susedov otvoril prvú špeciálnu predajňu. Zákazníkom sa chce prispôsobiť aj na Slovensku

Kaufland v Českej republike prišiel v závere minulého roka s novým konceptom predajní vo formáte XS. Menšou a kompaktnejšou predajňou chce reflektovať súčasné maloobchodné trendy a zároveň sa takto čo najviac priblížiť spotrebiteľom. My sme zisťovali, či sa podobných predajní dočkáme aj na Slovensku.
Reťazec, ktorý je členom nemeckej skupiny Schwarz Gruppe, patrí medzi popredných obchodníkov s potravinami aj na slovenskom trhu. Aktuálne má Kaufland pod Tatrami otvorených 88 predajní a v expanzii plánuje pokračovať, o čom sme vás v minulosti informovali v tomto článku.
Prvý obchod vo formáte XS
Spoločnosť je na našom trhu známa aj tým, že sa pri rozlohe svojich obchodov drží zaužívaných rozmerových štandardov. V rámci nich nepodlieza hranicu 2 000 metrov štvorcových a okolo tejto rozlohy sa pohybuje iba zriedka. Ako sa zdá, túto filozofiu Kaufland razí aj u našich susedov v Českej republike.
Pred pár týždňami však mnohých prekvapil oznámením, v rámci ktorého sprístupnil prvý obchod s označením XS. Stalo sa tak v obci Veselí nad Lužnicí. Ako reťazec informoval v tlačovej správe, ide o reakciu na potreby zákazníkov. Tí často v súčasnosti uprednostňujú rýchlejšie a kompaktnejšie nákupy v pravidelnejších intervaloch.
„XS formát predajní je reakciou na potreby zákazníkov, ktorí preferujú rýchly a pohodlný nákup v blízkosti svojho bydliska. Aj v menšom formáte zachovávame naše štandardy kvality a rozmanitosti sortimentu i inovácií v oblasti udržateľnosti, na ktoré sú naši zákazníci zvyknutí,“ uviedla Renata Maierl, tlačová hovorkyňa spoločnosti Kaufland Česká republika.
Rozloha pobočky je aj napriek XS formátu na úrovni úctyhodných 2 200 štvorcových metrov a návštevníci v nej nájdu prakticky všetky moderné prvky vrátane služby K-Scan či samoobslužných pokladníc.
Slováci chcú nakupovať rýchlo, ale dbajú aj na šírku sortimentu
Vzhľadom na similaritu českého a slovenského trhu by sa teoreticky dalo predpokladať, že s podobným pilotným projektom prídu aj zástupcovia slovenského Kauflandu. Ako nám potvrdila hovorkyňa slovenskej vetvy Nikoleta Lörincová, reťazec už u nás má viacero typov prevádzok, pričom v uplynulom období otvoril tiež menšie formáty.
„Na Slovensku máme aktuálne 88 predajní rôznych typov, ktoré závisia od požiadaviek zákazníkov, ako aj od podmienok danej lokality. V tomto zmysle sme už vybudovali aj menšie formáty a v tomto nastavení plánujeme pokračovať aj naďalej, vždy berúc do úvahy možnosti konkrétnej lokality. Náš typ predajní sa však vyznačuje aj tým, že poskytuje priestor ďalším nájomcom,“ uviedla pre interez.
Napríklad, druhá zvolenská predajňa, otvorená počas vlaňajšieho decembra, má rozlohu 2 133 metrov štvorcových. Ako zástupkyňa slovenského Kauflandu dodala, aj oni vnímajú aktuálne trendy v nakupovaní a snažia sa im v rámci možností prispôsobiť.
„Vo všeobecnosti vnímame trend rýchleho a pohodlného nakupovania, preto naše predajne v tomto smere neustále prispôsobujeme napríklad zavádzaním samoobslužných pokladníc či službou K-SCAN. Zároveň však pozorujeme, že pre zákazníka je stále dôležitý široký výber produktov a možnosť nákupu pod jednou strechou,“ dodala Lörincová.
