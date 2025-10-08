Kamenického rezort zverejnil návrh rozpočtu na rok 2026: Deficit by mal klesnúť na 4,1 % HDP

Aktuálna správa
Nina Malovcová
TASR
V ďalších rokoch by mal deficit podľa návrhu ďalej klesať.

Deficit verejných financií by mal v budúcom roku klesnúť na 4,1 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo by bolo necelých 6 miliárd eur. Tento rok sa očakáva schodok na úrovni 5 % HDP, teda viac ako 4,7 % HDP schválených v rozpočte na rok 2025.

Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2026 až 2028, ktorý Ministerstvo financií (MF) SR predložilo na plánované štvrtkové (9. 10.) rokovanie tripartity. V ďalších rokoch by mal deficit podľa návrhu ďalej klesať, a to na 3,5 % v roku 2027 a 2,8 % HDP v roku 2028.

Na dosiahnutie cieľa bude potrebná ďalšia konsolidácia

„Pre pokles deficitu pod 3 % HDP do roku 2028 bude potrebné ešte prijať v budúcich rozpočtoch konsolidačné opatrenia v objeme 1,8 % HDP,“ deklaroval rezort financií.

Celkové príjmy rozpočtu verejnej správy na rok 2026 sa rozpočtujú v objeme 62 miliárd eur, čo predstavuje 43 % HDP. Výdavky by mali dosiahnuť 67,9 miliardy eur alebo 47,1 % HDP. Schodok by tak mal predstavovať 5,9 miliardy eur alebo 4,1 % HDP.

